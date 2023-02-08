Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку продовжується напружена ситуація. Ворог намагається просуватися та застосовує останні свої сили. Вони використовують вагнерівців як штрафні загони. Замість десантників росіяни кидають піхотні з'єднання та регулярні частини, які поповненні швидко мобілізованими солдатами та не відрізняються сміливістю. Лінія фронту у Бахмуті майже без змін. Тривають бої на околицях та у приватному секторі міста. Противник використовує значну кількість артилерії для руйнування міста, щоб створити незручності у логістиці", - зазначив Назаренко.

За його словами, українські захисники тримають Бахмут та ведуть активну оборону. Будь-які спроби просування ворога присікаються.

"Багато поранених окупантів гинуть в окопах від морозів. Набагато складніша ситуація на південних й північних околицях від Бахмута. Ворог продовжує намагатися взяти під контроль трасу Костянтинівка - Бахмут. Просування противника зупинено та відбито деякі позиції. На південному напрямку від Бахмута зменшилася кількість живої сили ворога. Ворог змушений розгортати додаткові структури, щоб проводити ротації особового складу", - підкреслив Назаренко.

Війська РФ продовжують перегруповуватись на окремих напрямках, ще на п'яти - зосереджені на наступі. Своєю чергою ЗСУ нищать ворога і відбили атаки в районах 10 населених пунктів.

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