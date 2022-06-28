На південному напрямку ЗСУ завдали 5 авіаударів, знищили польовий склад боєприпасів
Ситуація на південному фронті стабільно складна, але сили оборони контролюють її розвиток
Про це йдеться в щоденному звіті від оперативного командування "Південь".
Окупанти продовжують інженерне укріплення рубежів оборони, обстрілюють позиції ЗСУ та мирні населені пункти. Так Миколаїв було знов обстріляно реактивною системою залпового вогню "Ураган" касетними боєприпасами. Гелікоптерними ударами рашисти намагались відвоювати втрачене положення в районі Потьомкіного, Плотницького та Лупарєвого на Херсонщині, однак захисники України не поступилися.
"Нашими штурмовиками та багатоцільовими гелікоптерами нанесено п’ять авіаційних ударів по скупченню ворожої сили та військової техніки в Снігурівському, Криворізькому та Бериславському районах. Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань "відмінусовано" 18 рашистів, танк Т-72, самохідну гаубицю "Акація", автомобільну техніку та польовий склад боєприпасів в Херсонському районі", – йдеться в повідомленні.
Також в ОК "Південь" відзначили, що в корабельному угрупованні ворожого флоту в Чорному морі залишається 2 ракетних носії по 8 ракет кожен. Вони продовжують тримати під загрозою бойового застосування всю територію України.
- Нагадаємо, 27 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про можливі провокації армійських підрозділів Білорусі на Волинському та Поліському напрямках.
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