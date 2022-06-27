З Білорусі очікуються ракетні та авіаудари, на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації армійських підрозділів, - Генштаб

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook станом на 18:00 понеділка 27 червня.

Крім того, з території та повітряного простору Білорусі очікуються подальші авіаційні та ракетні удари.

На Сіверському напрямку російські окупанти продовжують перебування у прикордонних районах Брянської та Курської областей для сковування дій української армії.

У Сумській області поблизу Покровки та Старикового загарбники вели мінометні обстріли, а в районах населених пунктів Порозок та Верхня Пожня застосували реактивну артилерію.

На Слобожанському напрямку ворог обороняє раніше зайняті позиції та намагається не допустити вихід українських військових на державний кордон на півночі Харківської області. Розвідкою боєм росіяни намагаються виявити слабкі місця в українській обороні.

На Харківському напрямку окупанти для повернення втрачених позицій намагалися вести штурм у районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мали, відійшли.

Крім того, ЗСУ успішно відбили російські штурми в напрямку Довгалівки та Залимана.

"Окупанти вживають заходів з оперативного маскування та намагаються увести наші підрозділи в оману, для чого встановлюють на оборонних позиціях дерев'яні макети танків", - зазначає Генштаб ЗСУ.

На Слов'янському напрямку загарбники намагаються покращити своє тактичне положення і створити умови для наступу на Барвінкове та Слов'янськ, продовжують обстріли.

З метою захопити Мазанівку росіяни вели наступ із району населеного пункту Довгеньке, отримали відсіч від української армії та відступили зі втратами.

На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля на спробах оточити українські підрозділи в районі Лисичанська, намагається блокувати місто з півдня і південного заходу, поповнює особовий склад, озброєння та військову техніку.

На Краматорському напрямку активних дій окупантів не зафіксовано.

На Лисичанському напрямку росіяни били з мінометів і ствольної артилерії у районах населених Лисичанська, Верхньокам'янки та Соледара.

У напрямку Вовчоярівка - Верхньокам'янка загарбники вели частково успішний наступ і закріплюються південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Крім того, щоб відволікти ЗСУ, окупанти наступали на напрямку Підлісне - Лисичанськ, успіху не мали, відійшли.

На Бахмутському напрямку росіяни стріляють із артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Берестове, Клинове, Бахмут, Вершина та Травневе. ЗСУ успішно перешкодили ворожій спробі розвідки боєм у районі Берестового та наступу в напрямку Мідна Руда - Клинове. В обох випадках росіяни відступили.

На напрямку Роти - Вершина ворог має частковий успіх, намагається закріпитися на перехресті автотраси Е-40.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках для сковування українських підрозділів і недопущення їхнього перекидання на інші напрямки росіяни обстрілювали з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Піски, Авдіївка, Катеринівка, Червоне та Малинівка. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Красногорівки.

ЗСУ зупинили наступ окупантів у напрямку Петрівське - Шевченко, відкинувши загарбників.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілюваи українські позиції з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

"Не виключається ведення ворогом штурмових дій на окремих напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області", - зазначає Генштаб.

Росіяни утримують два носії крилатих ракет морського базування "Калібр" у готовності до завдання ударів по території України.

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