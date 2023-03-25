Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ На півдні США відбувся торнадо, щонайменше 23 людини загинули

На півдні США відбувся торнадо, щонайменше 23 людини загинули

25 березня, 2023 субота
15:16
Світ Торнадо у США

Сильні шторми обрушилися на південні штати США в п’ятницю, торнадо вбив щонайменше 23 людини, зруйновано будинки

Про це пишуть Sky News.

У п'ятницю на Міссісіпі, Алабаму і Техас обрушилися сильні шторми, випав град розміром з м'ячі для гольфу. Так, це змусило владу попередити мешканців, що вони опинилися в "небезпечній для життя ситуації".

Торнадо спричинив руйнування в сільських містечках штату Міссісіпі Сільвер Сіті і Роллінг Форк, у Техасі два торнадо зі швидкістю вітру 100 миль на годину обрушилися близько 5 ранку в п'ятницю, в результаті чого п'ятеро людей отримали поранення.

Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз повідомив у Твіттері, що пошуково-рятувальні команди активно працюють, а влада надсилає більше машин швидкої допомоги і ресурсів для надання допомоги постраждалим.

У місті Роллінг Форк люди опинилися під завалами уламків, що призвело до витоку газу.

Професор метеорології Університету Північного Іллінойсу Уокер Ешлі ствердив, що шторм був "суперкоміркою", яка породжує найсмертоносніші торнадо і найбільш руйнівний град.

За даними метеорологічної служби, на ранок суботи в деяких районах східної частини Міссісіпі і на півночі Алабами зберігалася небезпека торнадо. Раніше такі попередження поширювалися майже на весь штат Міссісіпі.

  • Нагадаємо, у січні  після снігової бурі у США також вирували торнадо: близько 10 людей загинули, тисячі – залишились без світла.
США
Читайте також:
Ван І
24 березня, 2023 п'ятниця
Китай закликав Європу підтримати його мирний план щодо України
Міжнародний кримінальний суд
23 березня, 2023 четвер
У Києві відкриють офіс Міжнародного кримінального суду: підписано меморандум
Євген Пригожин
24 березня, 2023 п'ятниця
Пригожин спростував заяви Кремля, що РФ воює з НАТО в Україні, - ISW
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.03
    Купівля 38.03
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 40.54
    Продаж 41.48
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
25 березня
15:43
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
Поїздка Сі Цзіньпіна до Росії зменшила ймовірність ядерної війни, - Боррель
15:36
Анжеліка Терлюга
Українська каратистка Терлюга захистила титул чемпіонки Європи
15:30
ЗСУ
Міноборони закликало до тиші щодо імовірного контрнаступу ЗСУ
15:27
Ексклюзив
Іван Баканов
Екскерівник СБУ Баканов перебуває в Україні, розслідування по його справі засекречено, - полковник СБУ Костенко
14:45
РФ обстріляла пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні: є постраждалі
14:41
Джо Джойс та Крістіан Хаммер (ліворуч)
Ф'юрі обрав нового суперника після провалу переговорів з Усиком
14:38
Андрій Єрмак
Треба розширити санкції проти "прокладок" РФ, завдяки яким вона виготовляє зброю, - Єрмак
14:33
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Це нові виклики". Ігнат пояснив, чим небезпечні удосконалені російські авіабомби
14:24
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Масовані ракетні атаки РФ відходять у минуле, - ОК "Південь"
14:07
OPINION
Костянтин Єлісєєв
За лаштунками візиту Фуміо Кішіди в Україну
14:05
Путін Ердоган
Путін отримав подяку від Ердогана під час розмови про війну в Україні
14:04
Ексклюзив
путін та Сі Цзиньпін
При владі зараз у Росії зрадницька прокитайська партія на чолі з Путіним, - Фейгін
13:44
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
WBA винесла остаточний вердикт стосовно бою Усика та Ф'юрі
13:23
на фото: руйнування
У Пенсильванії стався вибух на шоколадній фабриці: двоє людей загинули, дев'ятеро зникли безвісти
13:20
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін
Сі не збирається давати Путіну все, що він хоче, - дипломат Брайза
13:17
Дмитро Медведєв
Медведєв закликав росіян красти неліцензійний контент, аби "завдати шкоди всіляким Netflix"
13:11
Андрій Курков
Роман Андрія Куркова "Сірі бджоли" став переможцем американської Національної премії гуртка книжкових критиків
12:28
крилата ракта "Калібр"
Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, проте загроза атак залишається високою
12:02
санкції проти Росії
У ЄС вказали на складність конфіскації російських активів
12:01
Майк Тайсон
Майк Тайсон назвав найкращого суперника для Усика після зриву бою з Ф'юрі
12:00
OPINION
Сергій Фурса
Чому активізувалися ольгінські боти?
11:48
Петро Порошенко
Порошенко розповів, які санкції стали особливо болючими для Путіна
11:21
Оновлено
на фото: пошкодження
За добу Росія вбила 2 мирних жителів Донеччини
11:20
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 березня: скільки коштують євро та долар у банках
11:10
на фото: супутник ALOS-3
У Японії російським і китайським науковцям заборонили брати участь у дослідженнях космічних технологій
10:42
В'ячеслав Володін
В держдумі РФ вигадали, як "врятувати" Путіна від переслідування суду в Гаазі
10:42
зерно хліб пшениця елеватор
Російські військові продовжують вивозити з Маріупольського району вкрадене українське зерно
10:23
ПВК Вагнер
Пригожин підтвердив, що Путін помилував 5 тис. ув'язнених, які воювали проти України
10:13
Ексклюзив
Бахмут та околиці перебувають під надійною обороною ЗСУ, - заступник командира Кудряшов
10:00
OPINION
Андрій Кокотюха
Ставлення соціальних мереж до українського контенту дуже нагадує сталінський погляд
09:47
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що досі не отримав відповіді на пропозицію зустрітися із Сі Цзіньпіном
09:22
ЗСУ за добу знищили 720 російських військових та 11 бронемашин
09:07
Бахмут, ЗСУ
Британська розвідка пояснила, чому спроби РФ взяти Бахмут зайшли у глухий кут
08:46
Гордон Мур
Помер співзасновник технологічного гіганта Intel Гордон Мур
08:42
обстріл
Російська армія за добу 67 разів атакувала Херсонщину: є загиблі та поранені
08:23
Сі Цзіньпін відмовився від телефонної розмови з Байденом, - Reuters
08:08
OPINION
Борислав Береза
Імітація та гучні заяви домінують у нашій державній політиці
07:29
Анонс
Ерлінг Холанд, Ліга націй
Відбір на Євро-2024: розклад усіх матчів 25 березня
07:19
Шотландія планує до кінця березня переселити українських біженців з одного з круїзних лайнерів
Шотландія планує до кінця березня переселити українських біженців з одного з круїзних лайнерів до домівок у місті
07:07
годинник, зміна часу
В Україні в ніч проти 26 березня відбудеться перехід на літній час
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV