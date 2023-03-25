Про це пишуть Sky News.

У п'ятницю на Міссісіпі, Алабаму і Техас обрушилися сильні шторми, випав град розміром з м'ячі для гольфу. Так, це змусило владу попередити мешканців, що вони опинилися в "небезпечній для життя ситуації".

Торнадо спричинив руйнування в сільських містечках штату Міссісіпі Сільвер Сіті і Роллінг Форк, у Техасі два торнадо зі швидкістю вітру 100 миль на годину обрушилися близько 5 ранку в п'ятницю, в результаті чого п'ятеро людей отримали поранення.

Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз повідомив у Твіттері, що пошуково-рятувальні команди активно працюють, а влада надсилає більше машин швидкої допомоги і ресурсів для надання допомоги постраждалим.

У місті Роллінг Форк люди опинилися під завалами уламків, що призвело до витоку газу.

Професор метеорології Університету Північного Іллінойсу Уокер Ешлі ствердив, що шторм був "суперкоміркою", яка породжує найсмертоносніші торнадо і найбільш руйнівний град.

За даними метеорологічної служби, на ранок суботи в деяких районах східної частини Міссісіпі і на півночі Алабами зберігалася небезпека торнадо. Раніше такі попередження поширювалися майже на весь штат Міссісіпі.