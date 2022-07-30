На Півдні України росіяни розгортають чи не найпотужніше угруповання. Вочевидь, для наступу, - координатор "Інформопору" Машовець

Свої міркування він навів сьогодні, 30 липня 2022 року, на фейсбуці.

"Протягом останніх 3-х діб за БТГр-ми (батальйонно-тактичними групами - ред.) російських повітряно-десантних військ (ПДВ), які вже прослідували на Херсонсько - Бериславський плацдарм у склад угрупування "Юг", усі автомобільні та залізничні комунікації противника в Запоріжський, Херсонській, Донецький областях, на півострові Крим та у Ростовській області Росії нині просто "забиті" військами армій СхВО (східного військового округу РФ - ред.), які зараз активно переміщуються у Південу операційну зону", - зазначив Машовець.

За його даними, основна маса залізничних ешелонів пересуваються через Керч та Джанкой "на дві основні станції розвантаження для Херсонського та Запоріжського напрямків, відповідно - на Брилівку та Сокологірне".

"На автомобільній дорозі М-14 по дирекції Маріуполь - Бердянськ - Мелітополь - Нова Каховка колони військ СхВО також пруть одна за одною, майже безперервно", - наголосив експерт.

"Обсяг та темпи переміщення живої сили, ОВТ (озброєння та військової техніки - ред.), матеріальних засобів та предметів матеріально-технічного забезпечення такий, що комунікації просто не витримують. А їхня реальна пропускна здатність, судячи зі всього, просто уповільнює увесь цей процес, вибиваючи його з встановленого російським військовим командуванням графіку. Так, наприклад, російська дирекція Кримського мосту була вимушена на півдоби відмінити переміщення через залізничний міст будь-яких цивільних поїздів, через необхідність пропустити через нього у належний час та у належній кількості військові ешелони. І це явно, не "штатна ситуація", - описав ситуацію Костянтин Машовець.

При цьому основу нового російського угруповання на Півдні України, як заявляє полковник, "будуть становити війська Східного військового округу ЗС РФ". Включно із 35-ою загальновійськовою армією СхВО, "сумно відомою на весь світ "яскравими подвигами" своїх військовиків під Києвом".

"Це ті самі з награбованими пралками, шуруповертами, собачими будками та жіночою білизною, які першими серед російських військовиків "прославилися" по всьому світу вбивствами, зґвалтуваннями та катуваннями мирного населення, мародерством та грабунком. Так би мовити, дуже типові представники нинішнього російського "глибиного" суспільства", - нагадав Машовець.

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Після Київщини вони діяли на Харківщині, поблизу Ізюму.

Як наголошує координатор "ІС", "ця банда вже прибула зі складу угруповання "Ізюм" в оперативні тили угруповання "Юг" (район Софіївка - Горностаївка - Кривий Ріг - Воскресенське)".

Серед прибулих, підкреслив Костянтин Машовець, є "справжня "зірка" цього сонму вбивць, катів, ґвалтівників та мародерів - 64-а окрема мотострілецька бригада, відома своїми "подвигами" у трикутнику Буча - Ірпінь - Гостомель".

Загалом, окрім неї тут зібрались батальонно-тактичні та тактичні групи зі складу 38-ї, 69-ї, 107-ї, 165-ї та 71-ї російських військових бригад.

"Навіть 82-й ремонтно-відновлювальний батальон та "медичну тактичну" групу вони також притягнули з собою", - додав Машовець.

"Особисто для мене, наприклад, переміщення та застосування саме 35-ї загально-військової армії Східного військового округу ЗС РФ, у цьому сенсі, є своєрідним маркером, показником того - куди саме прикута в даний момент увага їхнього Генштабу. Пригадайте, перший наступ на Київ, головний напрямок - саме 35-а армія була основою того угрупування військ, яке прорвалося найближче до Київа. Потім недовге "відновлення" і знову головний напрямок, саме вістря - Ізюм. І знову тут з'являється саме 35-а армія... причому, з її появою ситуація там загострилась дуже суттєво. І ось тепер - Херсонські степи північніше кримських перешійків. Не думаю, що це випадково "так склалося", - розмірковує Костянтин Машовець.

Зупинився він й на ситуації з "трьома зруйнованими\напівзруйнованими мостами".

"Задля того, щоб забезпечити перекидання додаткових сил та засобів у "зону відповідальності" свого угруповання військ, що діє на Криворізькому напрямку, після ураження Антонівського мосту Силами оборони України противник навів понтонну переправу через Дніпро у районі населеного пункту Львове. Більше того, водночас у районі Дар’ївки командування військ противника просто демонтувало понтонну переправу через Інгулець, бо йому вдалося відновити міст поблизу шляхом перекриття ушкоджених ділянок сталевими плитами. В свою чергу, 28 липня цього року противник після проведення інженерних робіт на шлюзі Каховської ГЕС (накрили дорожнє полотно армованими плитами товщиною 160 мм) продовжує перекидати ОВТ (озброєння та військову техніку - ред.), у напрямку Веселе – Широка Балка – імовірно Чарівне", - заявив Машовець.

"На Півдні збирається справжня Темрява. Для ведення ефективної оборони, навіть нехай на оперативному чи оперативно-тактичному рівні того всього забагато. Комбінація з 35-ї, 36-ї та 5-ї ЗВА (загальновійськових армій - ред.) Східного військового округу та 2-х армій (49-ї та 58-ї ЗВА) Південого округу + головні сили "усія ПДВ Расеї" + не меньш як 3 "не останніх" бригади МП (мотопіхоти - ред.) + 3 бригади спеціального призначення, особисто у мене викликає відчуття певного дежавю", - підсумував координатор моніторингової групи "Інформаційний спротив" полковник Костянтин Машовець.

Нагадаємо, окрім як по Антонівському автомобільному мосту ЗСУ вдарили по Антонівському залізничному мосту, що перекинуті через Дніпро на Херсонщині.

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