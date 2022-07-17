На ядерний удар по Україні, Росія отримає аналогічну відповідь по своїй території, - координатор групи "Інформаційний опір" Машовець
Координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець переконаний, що використання Росією ядерної зброї проти України може призвести до ядерної війни у світі
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми не можемо спрогнозувати реакцію Росії на удар по Кримському мосту. Також не можемо спрогнозувати реакцію ядерних держав на такий удар. Однак, якщо кремль наважиться на застосування ядерної зброї по території України, то я не впевнений, що по якомусь місту Росії прилетить аналогічна відповідь", - переконаний Машовець.
Машовець наголосив, що застосування ядерної зброї несе загрозу не тільки учасникам конфлікту, а й іншим країнам.
"Факт застосування ядерної зброї в таких конфліктах, може призвести до відповіді інших ядерних держав. Не суто з військової точки зору, а порушенням принципів співіснування. Тобто застосування ядерної зброї може стати звичайною справою в будь-якому конфлікті", - додав він.
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