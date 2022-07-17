На ядерний удар по Україні, Росія отримає аналогічну відповідь по своїй території, - координатор групи "Інформаційний опір" Машовець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Ми не можемо спрогнозувати реакцію Росії на удар по Кримському мосту. Також не можемо спрогнозувати реакцію ядерних держав на такий удар. Однак, якщо кремль наважиться на застосування ядерної зброї по території України, то я не впевнений, що по якомусь місту Росії прилетить аналогічна відповідь", - переконаний Машовець.



Машовець наголосив, що застосування ядерної зброї несе загрозу не тільки учасникам конфлікту, а й іншим країнам.



"Факт застосування ядерної зброї в таких конфліктах, може призвести до відповіді інших ядерних держав. Не суто з військової точки зору, а порушенням принципів співіснування. Тобто застосування ядерної зброї може стати звичайною справою в будь-якому конфлікті", - додав він.



6 липня Дмитро Медведєв заявив, що на спроби судити росіян за воєнні злочини в Україні, Москва може відповісти ядерною зброєю.

17 липня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія має право на превентивну самооборону через загрозу, яку нібито несе відмова визнавати окупований Крим російським