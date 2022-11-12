На Півдні України звільнили вже понад 3 тис. кв. км територій

Про це повідомила в телемарафоні "Єдині новини" керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Нам відомо, що на правому березі Дніпра залишилися російські підрозділи, які, вочевидь, намагаються створити диверсійні заходи. Робота в цьому напрямку триває. Тому ми не поспішаємо оголошувати про визволені території. Хоча чисто математично їхня площа зросла в десятки разів. Якщо попередню добу ми говорили про 260 кв. км, то сьогодні це вже понад 3000 кв. км звільнених територій", – сказала вона

Гуменюк додала, що на деяких територіях ще є "ворожі залишки", військові враховують цю інформацію. А також просять мирних мешканців зважати на ці загрози.

"Ми продовжуємо роботу. Кількість приблизну усвідомлюємо. Ми її не розголошуємо, але знаємо, з чим маємо справу", - додала вона.

Раніше Гуменюк розповіла про залишки російської техніки, на яку натикаються ЗСУ, просуваючись на Півдні України.

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