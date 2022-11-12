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"Обліковуємо "російський ленд-ліз" і будемо використовувати у зворотному порядку": Гуменюк про покинуту окупантами техніку на Херсонщині

12 листопада, 2022 субота
00:56
війна з Росією російська техніка

Українські військові натикаються на залишки російської техніки, просуваючись на Півдні, хоча багато озброєння окупанти встигли переправити на лівий берег Дніпра

Про це сказала Наталія Гуменюк, керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня, в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Техніка є, і ми натикаємося на її залишки, просуваючись по територіях. Звісно, обліковуємо увесь цей неочікуваний "російський ленд-ліз". Її не так багато, тому що вони протягом тривалого часу намагалися відводити цю техніку (і ми говорили про це) під прикриттям, у тому числі цивільного населення", – сказала Гуменюк. 

За її словами, росіяни відводили техніку, зокрема, під час так званої евакуації місцевого населення, коли вони начебто проявляли турботу про людей, а насправді прикривалися мирними мешканцями та перетягували техніку на лівий берег Дніпра через альтернативні переправи – використовуючи баржі, понтони.

"Це були уповільнені процеси, але довготривалі. Тож певну частину техніки вони встигли перекинути на лівий берег, і ми маємо розуміння, скільки її там. Але частину залишили. Ми її наразі обліковуємо, щоб використовувати у зворотному порядку", – додала пані Гуменюк. 

Тим часом у міністерстві оборони РФ повідомили, що на Херсонському напрямку "сьогодні (11 листопада, – ред.) о 5 годині ранку за московським часом завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро". 

"Жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено. Усі російські військовослужбовці переправилися на лівий берег Дніпра. На лівий берег Дніпра виведено понад 30 тисяч російських військовослужбовців, близько 5 тисяч одиниць озброєння та військової техніки, а також матеріальне майно", – запевнили в міністерстві. 

  • 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області. У Міноборони України на це зазначили, що "росіянам вірити не можна". А радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що росіяни покидають Херсон без бою. 

  • Українська розвідка 10 листопада стверджувала, що в районі Херсона ще залишилося близько 20 тис. окупантів і їм можуть наказати "обороняти" місто.

  • 11 листопада українські військові підняли жовто-блакитні стяги в Херсоні. 

  • Командир підрозділу розвідників Terra Микола Волохов в ефірі Еспресо зазначив, що ЗСУ "перемололи росіян на Херсонщині щоденним тиском"

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