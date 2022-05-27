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Головна війна з Росією На Півдні ворог відправляє розвідувальні групи переодягнені в однострій ЗСУ, - пресофіцер Сил оборони Гуменюк
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На Півдні ворог відправляє розвідувальні групи переодягнені в однострій ЗСУ, - пресофіцер Сил оборони Гуменюк

27 травня, 2022 п'ятниця
10:25
війна з Росією Берегова охорона поблизу Одеси

Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що позиції та дії противника постійно відстежуються на узбережжі Чорного моря, а в останні дні намагання ворога, перевірити міць наших позицій, були відбиті

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

Наталія Гуменюк зазначила, що ситуація залишається на південному фронті стабільною, але напруженою.

"Ми відстежуємо дії ворога, якщо в останні тижні він будував рубежі укріплення, другий й тертій для свого відступу, то зараз спостерігаємо підтягування резервів, відновлення певних технічних засобів. В останні два-три дні противник намагається "прощупувати" наші позиції розвідувальними групами, у тому числі маскарадом з перевдяганням в однострій ЗСУ. Ворог зробив спроби перевірити міцність наших позицій, але всі його намагання були відбиті, і він зазнавши втрат, ретувався на свої вихідні позиції" – прокоментувала керівниця пресцентру.

Пресофіцер додала, що розвідку намагалося провести угруповання військ противника з використанням броньованої техніки під прикриттям мінометних вогнів.

По ситуації у Чорному морі Гуменюк повідомила: "На сьогодні у морі перебувають два кораблі ракетних носіїв, які тримають під загрозою всю територію України, зауважу не тільки для Півдня можливі удари. Також там знаходяться декілька десантних кораблів, але погода зараз несприятлива для висадки морського десанту. Ми знаємо, що керівництво ворожої армії готово використовувати своїх солдатів у якості живого м'яса і ми готові до розвитку сценарію з морським десантом, проведені певні заходи з узбережжям".

Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня підкреслила, що узбережжя Чорного моря зараз це оборонна лінія і не треба її використовувати для відпочинку, а відпочивати будемо після перемоги.

  • Раніше керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що на Півдні окупанти готують шляхи відступу, бо наші підрозділи не дають їм просуватись
  • Також українська артилерія і авіація уразила 110 позицій РФ на Півдні, знищено два склади боєприпасів

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