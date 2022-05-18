На Півдні окупанти готують шляхи відступу, бо наші підрозділи не дають їм просуватись, – пані пресофіцер Гуменюк
Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк переконана, ворог перейшов до оборонних дій. Зокрема на південному напрямку окупанти здійснюють оборонно-інженерне облаштування
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"Ворог почав здійснювати оборонні побудови. Тобто окупанти певним чином готують собі шляхи відступи, відчуваючи, що наші підрозділи не дають їм просуватись вперед", – сказала Гуменюк.
Пані пресофіцер додала, що все ж загарбники не припиняють здійснювати обстріли, зокрема артилерійсько-мінометним вогнем вони обстрілюють як і наші позиції, так і мирних жителів.
"Напередодні стався випадок, коли місцеві жителі Херсонщини намагались виїхати з окупованих територій на підконтрольну Україні територію, їх накрило "градами" окупантів. Ворог зробив це для того, щоб люди не виїжджали з Херсонщини. Внаслідок обстрілу 4 людини отримали поранення, також одна людина загинула, а доля ще 4 людей наразі невідома", – зауважила вона.
Також Гуменюк зазначила, що зранку був обстріляний й Миколаїв, зокрема було влучання в житловий район.
"Внаслідок удару пошкоджено близько 20 будинків, спалахнула пожежа, є одна поранена людина. Так само був завданий удар по Одещині, на щастя, руйнування не суттєві та постраждалих немає. Проте це здійснює потужний психологічний вплив на населення і створює постійне напруження", – підсумувала пані пресофіцер.
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