Російські війська завдали черговий ракетний удар по Одещині з акваторії Чорного моря

Про це повідомило ОК "Південь", передає міськрада.

"По Одещині нанесено черговий ракетний удар з акваторії Чорного моря. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією суттєвих руйнувань та постраждалих немає.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару.

Подію кваліфіковано за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває процес збору доказів злочину.

26 квітня Одещину атакували три крилаті ракети та пошкодили міст через Дністровський лиман.

27 квітня росіяни повторно скинули ракети на міст через Дністровський лиман.

2 травня окупанти завдали чергового ракетного удару по мосту.

10 травня агресор вчетверте вдарив по мосту через Дністровський лиман у Затоці.

У понеділок, 16 травня, окупанти завдали ракетного удару по об'єкту туристичної інфраструктури в Одеській області та поранили трьох дорослих та маленьку дитину.

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