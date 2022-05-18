Російські війська завдали черговий ракетний удар по Одещині з акваторії Чорного моря
РФ із акваторії Чорного моря завдала ракетний удар по Одеській області. За попередньою інформацією, руйнувань та поранених немає
Про це повідомило ОК "Південь", передає міськрада.
"По Одещині нанесено черговий ракетний удар з акваторії Чорного моря. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією суттєвих руйнувань та постраждалих немає.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару.
Подію кваліфіковано за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває процес збору доказів злочину.
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