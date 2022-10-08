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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією На Півдні знищено понад 100 окупантів, системи ППО, ЗРК, гаубиці та бронетехніку

На Півдні знищено понад 100 окупантів, системи ППО, ЗРК, гаубиці та бронетехніку

8 жовтня, 2022 субота
03:48
війна з Росією Техніка

Українські військові продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку, ЗСУ протягом 7 жовтня знищили велику кількість живої сили та техніки окупантів

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Відчуваючи витискання Силами оборони із займаних позицій, росіяни створюють нові, визнаючи провал оборони на кількох ділянках. Новий рубіж оборони облаштовується у вигляді траншей та радіолокаціонного захисту в районі Берислав-Нова Каховка", - розповіли наші воїни.

В ОК "Південь" також зазначили, що двічі противник намагався наступати мотострілецьким взводом за підтримки танка в районі Давидова Броду і Малої Олександрівки, але зазнав втрат і відійшов.

Авіація ЗСУ завдала 15 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 360 вогневих завдань по засобах ППО окупантів, трьох районах зосередження ворожих сил і техніки, а також опорному пункту в Бериславському районі.

Підтверджені втрати РФ становлять:

  • 110 солдатів;
  • 6 танків;
  • 8 крупнокаліберних гаубиць "Мста-Б" і "Мста-С";
  • реактивна система залпового вогню "Град";
  • 2 пускові установки ЗРК С-300;
  • 9 одиниць авто-бронетехніки;
  • мінометний комплекс "Сані";
  • самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С".

Окрім цього, 9 одиниць ворожої техніки, зокрема танк, авто-бронетехніка та артилерійське озброєння були суттєво пошкоджені.

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Херсонщина
Військові новини
наступ ЗСУ
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