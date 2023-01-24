Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Під Бахмутом досить тривожно, наш батальйон перебуває на півдні від Бахмута, боронимо його південні околиці. Ворог намагається атакувати, але все контрольовано. На півночі Бахмута трошки тривожно, є загроза оточення Бахмута. Я в це не вірю, знаючи кількість техніки та особового складу, яка зараз перебуває на околицях Бахмута. Можу впевнено сказати, що Бахмут ми не здамо, але тривожно. На цьому напрямку очікують величезну навалу росіян. Українські захисники заряджені не тільки на оборону, а й на перемогу. Маємо надію, що витримаємо всі ворожі навали, які є на Бахмутському напрямку, і врешті решт підемо в атаку на Донецьк", - підкреслив Лисенко.

Боєць батальйону "Свобода" також додав, що тактика ворога зрозуміла, росіяни не шкодують своїх людей.

"Ми вивчаємо найкращі взірці військової науки, тактику й стратегію, а ворог експериментує з людьми. Вони йдуть ніби безстрашно, а насправді просто безглуздо помирають. За три - чотири тижні росіяни знов побачать, що полягло півтори тисячі їхніх солдатів на кілометр, коли вони атакували. Їхня тактика нам зрозуміла, захопити наші території не дивлячись на смерті своїх людей", - додав Лисенко.

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