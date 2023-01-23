Біля Бахмута прикордонники захопили позицію окупантів за допомогою мінометів

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Там вказують, що захисники Бахмута активно використовують наявне важке озброєння для оборони й контратак біля цього міста-фортеці.

Окрім цього, повідомляється, що вчора, 22 січня, один із прикордонних підрозділів, який нещодавно витримав низку штурмових ударів противника, просунувся вперед та зайняв позицію окупантів. Вогневу підтримку контратаки забезпечили прикордонні бойові групи мінометів.

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"Під потужним впливом вогневого ураження російські окупанти кинули свій рубіж та втекли. Наші бійці зачистили місцевість та закріпились на ній. Втрати противника уточнюються", - зазначили там.

Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що складна оборона Бахмута є доцільним проявом тактики ЗСУ, яка передбачає роботу на виснаження ворога.

71-ша єгерська бригада ДШВ ліквідовує окупантів в районі Бахмута. Цього разу воїнам вдалося загнати росіян в пастку за допомогою самохідної установки "Краб" та знищити їх.

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