На півночі Донецька чутно звуки артилерії, - росЗМІ
Ввечері, 27 серпня, на півночі тимчасово окупованого Донецька місцеві жителі чули вибухи. Російські ЗМІ повідомляють про нібито артилерійський обстріл
Про це пише РІА Новини.
Зазначається, що з північних околиць Донецька нібито чутно "звуки інтенсивних бойових дій".
"Звучать вибухи артилерійських снарядів", - передає російський кореспондент.
Місцеві тг-канали також підтверджують звуки вибухів у Донецьку. Там повідомляють, що "гучно" у Київському районі міста.
- У середу, 23 серпня, окупаційна влада Донецька обвинуватила Україну в масованому обстрілі центральної частини міста. За даними "мера", нібито пошкоджена будівля школи.
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