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Головна Війна з Росією На півночі Донецька чутно звуки артилерії, - росЗМІ

На півночі Донецька чутно звуки артилерії, - росЗМІ

27 серпня, 2023 неділя
23:27
Війна з Росією Донецьк, пожежа, нафтобаза

Ввечері, 27 серпня, на півночі тимчасово окупованого Донецька місцеві жителі чули вибухи. Російські ЗМІ повідомляють про нібито артилерійський обстріл

Про це пише РІА Новини.

Зазначається, що з північних околиць Донецька нібито чутно "звуки інтенсивних бойових дій".

"Звучать вибухи артилерійських снарядів", - передає російський кореспондент.

Місцеві тг-канали також підтверджують звуки вибухів у Донецьку. Там повідомляють, що "гучно" у Київському районі міста.  

  • У середу, 23 серпня, окупаційна влада Донецька обвинуватила Україну в масованому обстрілі центральної частини міста. За даними "мера", нібито пошкоджена будівля школи.

Донецьк
окуповані території
окупанти
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