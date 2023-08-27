На півночі Донецька чутно звуки артилерії, - росЗМІ

Тут без варіантів, є одна-єдина версія: Фейгін сказав, хто стоїть за загибеллю Пригожина

"Один раз стрельнули з гранатомета, а ще кинули пару гранат": полонений росіянин описав підготовку тих, кого відправляють на передову