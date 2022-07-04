English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ На півночі Італії зійшла лавина, є загиблі й постраждалі

На півночі Італії зійшла лавина, є загиблі й постраждалі

4 липня, 2022 понедiлок
07:03
Світ На півночі Італії зійшла лавина, є загиблі

На півночі Італії на горі Мармолада в Альпах внаслідок обвалу льодовика зійшла лавина. Загинули щонайменше шість туристів, ще вісім отримали поранення

Про це повідомляє Reuters. 

Двоє людей з них отримали серйозні травми. Речниця рятувальної служби Італії Мікела Канова зауважила, що кількість поранених "залишається попередньою".

Поранених було доставлено до лікарень довколишніх міст Беллуно, Тревізо, Тренто та Больцано.

Канова зауважила, що величезна маса зі снігу, льоду та каміння вдарила по дорозі, якою рухалися люди. Це сталося неподалік підйомника Пунта-Рокка. Для пошуку тих, хто вижив, використовували гелікоптери та собаки.

За повідомленням місцевої рятувальної служби, на момент сходу лавини у групі було 15 туристів.

Місцеві рятувальники припускають, що до зміщення льодовика та виникнення лавини призвели аномально високі температури, що фіксувалися в цьому районі останніми днями.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Італія
Читайте також:
Кирило Тимошенко
3 липня, 2022 неділя
В Офісі президента пригрозили меру Чернігова
Китай
1 липня, 2022 п'ятниця
Позиція Китаю щодо України змінюється через події на фронті, - китаєзнавець Коваль
Територіальна оборона
3 липня, 2022 неділя
Нестача підготовки, засобів зв'язку та прикриття від артилерії. The New York Times з'ясувала, чому на фронті так багато втрат серед Тероборони
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.48
    Купівля 34.48
    Продаж 35.2
  • EUR
    Купівля 35.76
    Продаж 36.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
4 липня
08:31
Кирило Буданов
Очільник розвідки Буданов розповів, коли чекати на перший перелам у війні з Росією
08:17
боєприпаси
Окупанти перемістили 17 вагонів з боєприпасами на залізничну станцію "Каланчак" на Херсонщині
07:38
окупанти танк
Росіяни намагаються встановити контроль над Богородичним і Долиною, а також форсували Сіверський Донець, - Генштаб ЗСУ
06:38
окупанти
ISW: За захоплення Лисичанська відповідали два військових командира РФ: що це значить для Путіна
06:08
корабель рф
Росія посилила корабельне угруповання у Чорному морі підводним човном
05:50
Знищена техніка окупантів
ЗСУ знищили російський склад боєприпасів на Миколаївщині та ліквідували майже 50 окупантів, - ОК "Південь"
02:11
На фото українські біженці у Франції
Франція прихистила понад 100 тис. українських біженців
01:35
На фото працівники, які прибули на місце події
"Є кілька загиблих": у Копенгагені сталася стрілянина
01:07
Урядовий літак Росії
Російські дипломати залишили Болгарію після погроз Москви розірвати відносини
00:26
На фото наслідки обстрілів на Сумщині
Впродовж дня росіяни випустили по Сумщині понад 230 мін та снарядів
00:02
На фото наслідки обстрілів на Донеччині
За день на Донеччині загинуло щонайменше 7 людей
2022, неділя
3 липня
23:41
На фото людина, що працює за комп'ютером
Twitter та YouTube британської армії зламали хакери
23:38
Дмитро Ярош
"Цей вусатий тарган має бути ліквідований", - Ярош про Лукашенка
23:21
Аналітика
Сергій Згурець
Наступні рубежі ЗСУ після Лисичанська складні для пробиття армією РФ. Колонка Сергія Згурця
23:10
На фото Володимир Зеленський
"Ми повернемося завдяки тактиці та нарощуванню зброї": Зеленський про відхід ЗСУ з Лисичанська
22:44
Оновлено
На фото наслідки російських обстрілів у Краматорську
Росія знову завдала ракетних ударів по Краматорську
22:15
На фото Володимир Зеленський
"Небезпечний сигнал для білоруського народу": Зеленський прокоментував заяву Лукашенка
21:56
У Москві горить хмарочос
21:49
Патріарх Кирило
"Ми не можемо змінити самих себе": очільник РПЦ Кирило виступив у Калінінграді
21:36
Акція в Німеччині
Німеччина допомогла облаштуватись біженцям з України краще, ніж із Сирії у 2015-му, - міністр
21:17
На фото Запорізька атомна електростанція
Помер закатований окупантами водолаз Запорізької АЕС
20:52
На фото випускники школи №2 у Новгород-Сіверському
Міністр освіти Шкарлет пояснив, як навчатимуться там, де на всіх немає місця в укритті
20:43
Михайло Подоляк
Радник голови ОП перерахував умови для перемовин України з Росією
20:14
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Сьогодні НАТО, як і Україна, не готове самостійно протистояти Росії, – дипломат Безсмертний
19:59
Австралія
Австралія долучиться до міжнародного суду і накладе додаткові санкції на Росію
19:57
дрон
ЗСУ збили над Дніпропетровщиною російський безпілотник
19:55
Ексклюзив
Маріуполь
Зруйновані будівлі в Маріуполі вивозять на смітники, щоб приховати кількість жертв, - головлікар одного із медзакладів
19:50
Мелітополь
Між окупованими Мелітополем і Токмаком підірвано стратегічну для росіян залізницю
19:38
Прорив під Лисичанськом
Є ризик повної окупації Луганщини, - Зеленський
19:38
Ексклюзив
гаубиця М777
Схід отримав сучасну зброю, яка зупиняє наступ ворога на Краматорськ та Слов'янськ, - депутат Дружківської міськради Довбня
19:28
Австралія
Прем'єр Австралії розповів про пакет посиленої допомоги Україні розміром 100 мільйонів доларів
19:23
Генштаб ЗСУ підтвердив відступ з Лисичанська
19:15
Ексклюзив
ЄС Україна
Альтернативи вступу України в ЄС немає: неможливе повторення помилок 2014 року, - радник премʼєра Словаччини Дулеба
19:04
знищена російська техніка
Спецназ СБУ показав, як б'є ворога з повітря
19:01
підбита російська техніка
Росія на Лисичанському напрямку гатить зі ствольної артилерії й узяла під контроль Золотарівку, - Генштаб
18:50
Ексклюзив
Рада Безпеки ООН
ООН та ОБСЄ - дві майбутні жертви війни в Україні, - нардеп Немиря
18:39
Вчені наближаються до повної карти дна світового океану
18:38
США в Росії
Посольство США у Москві прибрало з сайту адресу після того, як площу перейменували на честь фейкової "ДНР"
18:29
Ексклюзив
Україна ЄС НАТО
Війна РФ проти України триває понад 4 місяці, але втоми немає – уряди країн НАТО і ЄС працюють на повну, - радник премʼєра Словаччини Дулеба
18:25
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Відправити білоруську армію в Україну - це самогубство для Лукашенка, - журналіст Сєраковський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV