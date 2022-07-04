На півночі Італії зійшла лавина, є загиблі й постраждалі
На півночі Італії на горі Мармолада в Альпах внаслідок обвалу льодовика зійшла лавина. Загинули щонайменше шість туристів, ще вісім отримали поранення
Про це повідомляє Reuters.
Двоє людей з них отримали серйозні травми. Речниця рятувальної служби Італії Мікела Канова зауважила, що кількість поранених "залишається попередньою".
Поранених було доставлено до лікарень довколишніх міст Беллуно, Тревізо, Тренто та Больцано.
Канова зауважила, що величезна маса зі снігу, льоду та каміння вдарила по дорозі, якою рухалися люди. Це сталося неподалік підйомника Пунта-Рокка. Для пошуку тих, хто вижив, використовували гелікоптери та собаки.
За повідомленням місцевої рятувальної служби, на момент сходу лавини у групі було 15 туристів.
Місцеві рятувальники припускають, що до зміщення льодовика та виникнення лавини призвели аномально високі температури, що фіксувалися в цьому районі останніми днями.
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