На півночі Італії зійшла лавина, є загиблі й постраждалі

Про це повідомляє Reuters.

Двоє людей з них отримали серйозні травми. Речниця рятувальної служби Італії Мікела Канова зауважила, що кількість поранених "залишається попередньою".

Поранених було доставлено до лікарень довколишніх міст Беллуно, Тревізо, Тренто та Больцано.

Канова зауважила, що величезна маса зі снігу, льоду та каміння вдарила по дорозі, якою рухалися люди. Це сталося неподалік підйомника Пунта-Рокка. Для пошуку тих, хто вижив, використовували гелікоптери та собаки.

За повідомленням місцевої рятувальної служби, на момент сходу лавини у групі було 15 туристів.

Місцеві рятувальники припускають, що до зміщення льодовика та виникнення лавини призвели аномально високі температури, що фіксувалися в цьому районі останніми днями.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.



We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will know it.



Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP — Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022

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