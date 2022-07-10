Про це повідомив телеграм-канал Baza.

Уранці автобус віз 28 призовників і двох супровідників, але зіткнувся з фурою та газовозом дорогою до призовного пункту Архангельська.

Унаслідок ДТП водій фури загинув, а шоферів автобуса й газовоза ушпиталили з травмами. Призовники серйозно не постраждали. За словами очевидців, їхні родичі забрали їх додому з місця аварії.

Причина ДТП наразі невідома.

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