На півночі Росії автобус із призовниками зіштовхнувся з вантажівками
В Архангельській області 10 липня автобус із призовниками зіткнувся з вантажівками, унаслідок чого один водій загинув і двоє постраждали
Про це повідомив телеграм-канал Baza.
Уранці автобус віз 28 призовників і двох супровідників, але зіткнувся з фурою та газовозом дорогою до призовного пункту Архангельська.
Унаслідок ДТП водій фури загинув, а шоферів автобуса й газовоза ушпиталили з травмами. Призовники серйозно не постраждали. За словами очевидців, їхні родичі забрали їх додому з місця аварії.
Причина ДТП наразі невідома.
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