Росія запустила "шахеди": де небезпечно, ситуація у ніч на 20 вересня
У ніч з 19 на 20 вересня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Повітряних Сил.
Станом на 01:45 про загрозу ударних БПЛА оголосили у Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій і Сумській областях. Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
"Перша група "шахедів" на півночі Полтавщини, рухається у південно-західному напрямку (курс може змінюватись). Друга група ворожих БПЛА заходить у повітряний простір України на Сумщині з Курської області, РФ", - йдеться у повідомленні о 00:34.
Ще кілька груп "шахедів" на Запоріжжі, рухаються з півдня у північно-західному напрямку.
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