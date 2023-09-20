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Оновлено

Росія запустила "шахеди": де небезпечно, ситуація у ніч на 20 вересня

20 вересня, 2023 середа
01:45
Війна з Росією повітряна тривога

У ніч з 19 на 20 вересня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Повітряних Сил.

Станом на 01:45 про загрозу ударних БПЛА оголосили у Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій і Сумській областях. Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

"Перша група "шахедів" на півночі Полтавщини, рухається у південно-західному напрямку (курс може змінюватись). Друга група ворожих БПЛА заходить у повітряний простір України на Сумщині з Курської області, РФ", - йдеться у повідомленні о 00:34.

Ще кілька груп "шахедів" на Запоріжжі, рухаються з півдня у північно-західному напрямку.

Новина доповнюватиметься...

Україна
Росія
Полтавщина
Сумщина
безпілотник
Військові новини
повітряна тривога
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