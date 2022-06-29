На Полтавщині перевірять усі ТРЦ на дотримання правил безпеки під час повітряних тривог
На Полтавщині після обстрілу Росією ТРЦ в Кременчуці перевірять усі торгові центри на дотримання безпеки під час повітряних тривог
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"Наказав перевірити чи визначені найбільш безпечні приміщення для перебування відвідувачів торговельних центрів під час повітряної тривоги і чи відповідають вони встановленим вимогам. Чи ознайомлений персонал з правилами поводження під час повітряної тривоги і чи є спеціальні вказівники. А головне чи дотримуються в ТЦ всіх правил безпеки під час повітряних тривог", - наголосив він.
Перевіркою займуться представники ДСНС, поліції, Держпродспоживлужби, обласної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування.
- 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області та влучили в ТРЦ "Амстор". Станом на день 28 червня кількість загиблих зросла до 20.
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