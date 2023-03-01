На Полтавщині ППО збила 5 російських безпілотників
У ніч з 28 лютого на 1 березня російські терористи заатакували Полтавську область
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Звуки вибухів, які чули жителі області, – робота ППО. Є збиття ворожого БпЛА. Залишаємося в укриттях та зберігаємо спокій! Віримо в ЗСУ!", - пише Лунін.
Повітряну тривогу оголосили о 22:18. Вона тривала до 00:57.
О 00:45 Лунін заявив, що ППО збила 5 російських БПЛА.
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