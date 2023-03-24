На Полтавщині скоротили комендантську годину

Про це повідомляє Полтавська ОВА.

"Скорочуємо тривалість комендантської години. З цим питанням до нас звернулися аграрії. В області стартувала посівна, триває підживлення озимих культур. Збільшився світловий день. Робітники виходять рано вранці в поля, тому є потреба змінити проміжок часу, протягом якого заборонено пересування", - пише ОВА.

З 27 березня на Полтавщині комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00.