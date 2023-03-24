На Полтавщині скоротили комендантську годину
З 27 березня у Полтавській області комендантська година буде скорочена, відтепер вона триватиме з 23:00 до 04:00
Про це повідомляє Полтавська ОВА.
"Скорочуємо тривалість комендантської години. З цим питанням до нас звернулися аграрії. В області стартувала посівна, триває підживлення озимих культур. Збільшився світловий день. Робітники виходять рано вранці в поля, тому є потреба змінити проміжок часу, протягом якого заборонено пересування", - пише ОВА.
З 27 березня на Полтавщині комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.03
Купівля 38.03Продаж 38.79
-
EUR
Купівля 40.56Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе