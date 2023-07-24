Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

"23 липня 2023 року о 21:42:05 за київським часом Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус 20 км на захід від м. Полтава", - пише пресслужба.

Повідомляється, що магнітуда була на глибині 7 км, за шкалою Ріхтера - 2,6.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

"Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей; струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - пояснюють у Центрі.

Землетруси з території Полтавщини реєструвалися також раніше. Останні 26 травня з магнітудою 3,5 та 8 червня - 3,7.