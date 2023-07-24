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На Полтавщині стався землетрус з епіцентром на глибині 7 км

24 липня, 2023 понедiлок
11:15
Суспільство землетрус

Увечері в неділю неподалік міста Полтава з епіцентром на глибині 7 кілометрів стався землетрус

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

"23 липня 2023 року о 21:42:05 за київським часом Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус 20 км на захід від м. Полтава", - пише пресслужба.

Повідомляється, що магнітуда була на глибині 7 км, за шкалою Ріхтера - 2,6.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

"Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей; струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - пояснюють у Центрі.

Землетруси з території Полтавщини реєструвалися також раніше. Останні 26 травня з магнітудою 3,5 та 8 червня - 3,7.

  • Нагадаємо 6 червня неподалік румунського міста Арад стався землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Рихтера. Глибина - 6,4 км. Його зафіксували за 24 км на схід від румунського міста Арад, яке приблизно у 350 км від кордону з Україною
Наука
Полтава
землетрус
Полтавщина
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