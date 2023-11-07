На Полтавщині виявили африканську чуму свиней

Про це Полтавська ОВА повідомляє з посиланням на Держпродспоживслужбу.

До Кременчуцького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області надійшло повідомлення, що у яру поблизу населеного пункту Мозоліївка знайдено трупи домашніх свиней.

Близько 07:00 вівторка фахівці створили комісію для проведення епізоотичного обстеження та відбору біологічного матеріалу для дослідження на африканську чуму свиней.

"Згідно зі звітом про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу № 003138 п.м./23 від 07.11.2023 Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області підтверджено ДНК вірусу африканської чуми свиней", - йдеться у повідомленні.

Фахівці Держпродспоживслужби в Полтавській області підготували проєкт рішення, з метою встановлення карантину на інфікованому об’єкті щодо африканської чуми свиней. Планується оголосити територію земельної ділянки (яру) між населеними пунктами сіл Мозоліївка та Пронозівка Градизької селищної територіальної громади - неблагополучною.

Також розроблено план заходів щодо локалізації та ліквідації африканської чуми свиней на вищезгаданій території.

"Заходи щодо запобігання розповсюдження АЧС запроваджені відповідно до "Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней", затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 за №111, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 29.03.2017 за №432/30300", - йдеться у заяві.