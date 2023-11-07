На Полтавщині виявили африканську чуму свиней
У вівторок, 7 листопада, у Полтавській області виявили африканську чуму свиней
Про це Полтавська ОВА повідомляє з посиланням на Держпродспоживслужбу.
До Кременчуцького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області надійшло повідомлення, що у яру поблизу населеного пункту Мозоліївка знайдено трупи домашніх свиней.
Близько 07:00 вівторка фахівці створили комісію для проведення епізоотичного обстеження та відбору біологічного матеріалу для дослідження на африканську чуму свиней.
"Згідно зі звітом про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу № 003138 п.м./23 від 07.11.2023 Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області підтверджено ДНК вірусу африканської чуми свиней", - йдеться у повідомленні.
Фахівці Держпродспоживслужби в Полтавській області підготували проєкт рішення, з метою встановлення карантину на інфікованому об’єкті щодо африканської чуми свиней. Планується оголосити територію земельної ділянки (яру) між населеними пунктами сіл Мозоліївка та Пронозівка Градизької селищної територіальної громади - неблагополучною.
Також розроблено план заходів щодо локалізації та ліквідації африканської чуми свиней на вищезгаданій території.
"Заходи щодо запобігання розповсюдження АЧС запроваджені відповідно до "Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней", затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 за №111, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 29.03.2017 за №432/30300", - йдеться у заяві.
- 7 листопада в Україні вперше лабораторно підтвердили випадок нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" під назвою "Пірола".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.11 Купівля 37.11Продаж 37.68
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе