Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Здоров'я В Україні зареєстрували перший випадок коронавірусу різновиду "Пірола"

В Україні зареєстрували перший випадок коронавірусу різновиду "Пірола"

7 листопада, 2023 вiвторок
21:27
Здоров'я коронавірус

Вперше в Україні лабораторно підтверджений випадок нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" під назвою "Пірола"

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я України.

Випадок "Піроли" виявили на Рівненщині. Захворів 20-річний чоловік. Виокремити випадок вдалося завдяки секвенуванню - лабораторному дослідженню, яке дає змогу генетично розшифрувати вірус, виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу. 

"У кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб відбирають зразки, щоб досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають. Наразі за симптомами та клінічним проявом захворювання субваріанту "Пірола" не виявлено особливих відмінностей від попередніх штамів COVID-19. Однак через велику кількість мутацій "Пірола" швидше вражає ослаблений імунітет. Захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак вакцина знижує ризики ускладнень. Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення. Вакцина безплатна та є у кожному пункті щеплення на рівні областей", - сказав заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Симптоми коронавірусу "Пірола"

Новий субваріант вірусу під назвою "Пірола" вперше був зафіксований минулого літа в Ізраїлі. Після цього його виявили в США, Данії та Великобританії.

У серпні ВООЗ опублікувала оцінку ризику нового штаму коронавірусу як такого, що потребує моніторингу на рівні кожної країни.

Симптоми субваріанту "Піроли": нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.

  • 7 листопада на Рівненщині вперше за пів року зафіксували смерть від коронавірусу.
  • Також стало відомо, що на території Дубенського району зафіксували новий підвид штаму Omicron. Він характеризується дещо підвищеним рівнем заразності.
Суспільство
Україна
Рівненщина
Коронавірус
COVID-19
Омікрон
Читайте також:
Газпром
5 листопада, 2023 неділя
РФ, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан готуються укласти угоду про поставку газу на 15 років
Британія і Україна
6 листопада, 2023 понедiлок
Велика Британія відкликає частину персоналу посольства з Лівану та радить британцям покинути країну
втрати вотрога
6 листопада, 2023 понедiлок
"Можемо повністю знищити резерви окупантів біля Авдіївки: офіцер "Легіону Свободи" назвав умови
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.11
    Купівля 37.11
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 39.54
    Продаж 40.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
7 листопада
22:29
Загибель помічника Залужного Чистякова
Розслідувати загибель помічника Залужного Частякова доручили ДБР
22:17
Африканська чума свиней
На Полтавщині виявили африканську чуму свиней
22:02
евакуація
З Гази евакуювали першу групу українців, - Суспільне
21:41
Георгій Судаков та Рональд Араухо (праворуч), Шахтар - Барселона
"Шахтар" сенсаційно обіграв "Барселону" в Лізі чемпіонів
21:41
Данило Сікан проти Рональда Араухо (праворуч), Шахтар - Барселона
"Шахтар" - "Барселона" 1:0. Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:37
Ексклюзив
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
​​Тиск на РФ і форма мирного співіснування: дипломат Огризко про можливі результати зустрічі Байдена та Сі
21:29
Дмитро Кулеба
Є сигнал із Єврокомісії щодо відкриття перемовин про вступ України в ЄС у грудні, - Кулеба
21:02
Coca-Cola
Парламент Туреччини прибрав продукти Coca-Cola та Nestle зі своїх ресторанів за нібито підтримку Ізраїлю
20:59
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Майор запасу НГУ розповів, яка кількість солдатів РФ перебуває на лінії фронту
20:58
Аналітика
Сергій Згурець
Деталі та наслідки атаки по заводу "Залив" у Керчі та влучання в російський ракетний корвет "Аскольд". Колонка Сергія Згурця
20:11
Оновлено
Нідерланди перекинули у Румунію перші F-16 для навчання пілотів з України
20:05
"Шахтар", Ліга чемпіонів
"Шахтар" домовився про благодійний матч у Японії
20:01
OPINION
Галина Пагутяк
Зближення з історією
19:48
окупанти
РФ на чотирьох напрямках вела безуспішні штурмові дії, - Генштаб
19:21
Вадим Гутцайт
Міністр спорту Гутцайт утратить свою посаду, - нардеп Железняк
19:20
Оновлено
Угорщина - ЄС
Мовне питання: Угорщина планує накласти вето на переговори про вступ України до ЄС, Кулеба відреагував
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 622-го дня війни: вибухи в Донецьку, атака дронів на Крим та успіхи ЗСУ на Херсонщині
18:55
Зустріч Махмуда Аббаса та Ентоні Блінкена в Аммані
На президента палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса здійснено замах: поранено охоронця
18:43
Нікопольщина, обстріл
РФ вдарила дронами та артилерією по Нікопольщині. Пошкоджено 27 будинків, поранено жінку
18:30
Огляд
пункт пропуску на кордоні з Польщею
Польські перевізники блокують кордон: причини та можливі рішення
18:28
Уряд спростив оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон
18:11
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
У Defence Express спрогнозували інтенсивність ворожих ракетних ударів по Україні взимку
18:07
Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, Ірпінь
Прем'єр Португалії подав у відставку після обшуків у справі щодо корупції
18:06
Ексклюзив
за Путіна
Політолог назвав відсоток росіян, які будуть голосувати за Путіна
18:02
OPINION
Сергій Марченко
Справжній світ сьогодні – це Іран на чолі форуму ООН з прав людини
18:00
комендантська година
На Сумщині збільшили тривалість комендантської години
17:57
Порошенко
Ми не маємо права на політичні ігри, хайп і вибори в умовах смертельної для країни загрози, - Порошенко
17:51
Студенти ПНУ склали Військову присягу
Ворог запустив фейк про мобілізацію студентів на Сумщині
17:48
Білий дім
Білий дім закликає конгрес підтримати запит Байдена про $11,8 млрд на потреби України
17:42
YouTube тестує нову кнопку для тих, хто не знає, що подивитись
17:35
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
Міндовкілля підрахувало, скільки відходів руйнування уже накопичилось в Україні
17:17
вибори в Україні
У ЦВК висловилися щодо виборів під час війни й термінів перебування Зеленського на посаді
17:07
Марія Захарова
Росія звинуватила Ізраїль у наявності ядерної зброї
17:03
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик отримав суттєвий апгрейд рейтингу у відеогрі EA FC 24
16:58
Дрова
Уряд запускає експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення українців дровами: деталі
16:58
сектор Гази
Лікарі в Газі проводять ампутації без анестезії, - ВООЗ
16:50
Ексклюзив
митниця
У перші тижні дещо сповільниться темп розмитнення товарів: в ЄБА прокоментували зміну митних правил з 7 листопада
16:46
санкції проти Росії
Україна запровадила санкції проти власника "Моршинської" та "Миргородської"
16:42
Фінляндія
Фінляндія арештувала нерухомість росіянина, пов’язаного з ВПК РФ
16:39
"Імперця геть": невідомі у Києві розписали пам'ятник Пушкіну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV