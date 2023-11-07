В Україні зареєстрували перший випадок коронавірусу різновиду "Пірола"

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я України.

Випадок "Піроли" виявили на Рівненщині. Захворів 20-річний чоловік. Виокремити випадок вдалося завдяки секвенуванню - лабораторному дослідженню, яке дає змогу генетично розшифрувати вірус, виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу.

"У кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб відбирають зразки, щоб досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають. Наразі за симптомами та клінічним проявом захворювання субваріанту "Пірола" не виявлено особливих відмінностей від попередніх штамів COVID-19. Однак через велику кількість мутацій "Пірола" швидше вражає ослаблений імунітет. Захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак вакцина знижує ризики ускладнень. Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення. Вакцина безплатна та є у кожному пункті щеплення на рівні областей", - сказав заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Симптоми коронавірусу "Пірола"

Новий субваріант вірусу під назвою "Пірола" вперше був зафіксований минулого літа в Ізраїлі. Після цього його виявили в США, Данії та Великобританії.

У серпні ВООЗ опублікувала оцінку ризику нового штаму коронавірусу як такого, що потребує моніторингу на рівні кожної країни.

Симптоми субваріанту "Піроли": нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.