На порталі "Дія" з'явилася можливість оформити субсидії, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у facebook.

За його словами, українцям стали доступні нові онлайн-послуги.

"Відтепер на порталі Дія можна оформити субсидії, подати заявку на призначення або перерахунок пенсії, отримати довідки ОК-5 та ОК-7. Більше не потрібно приносити купу паперів чи сидіти в чергах, щоб отримати ці послуги. Адже все тепер можна зробити, не виходячи з дому. Достатньо заповнити анкету, подати заявку чи згенерувати потрібну довідку в декілька кліків", - написав Шмигаль.

Він додав, що також цього тижня було запущено бета-тестування місця зміни реєстрації онлайн.

