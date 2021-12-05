На порталі "Дія" з'явилася можливість оформити субсидії, - Шмигаль
На порталі "Дія" з'явилися нові послуги, серед яких - можливість оформити субсидії
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у facebook.
За його словами, українцям стали доступні нові онлайн-послуги.
"Відтепер на порталі Дія можна оформити субсидії, подати заявку на призначення або перерахунок пенсії, отримати довідки ОК-5 та ОК-7. Більше не потрібно приносити купу паперів чи сидіти в чергах, щоб отримати ці послуги. Адже все тепер можна зробити, не виходячи з дому. Достатньо заповнити анкету, подати заявку чи згенерувати потрібну довідку в декілька кліків", - написав Шмигаль.
Він додав, що також цього тижня було запущено бета-тестування місця зміни реєстрації онлайн.
- Нагадаємо, 1 грудня на порталі "Дія" стартувало бета-тестування зміни місця реєстрації.
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