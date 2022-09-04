Про це він повідомив у твіттері.

"Обговорили посилення обороноздатності та подальшу всебічну підтримку України з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. На порядку денному – енергетична безпека Європи. Пропонували направити на ЗАЕС спеціальну місію ЄС і ООН. Впевнений, що Німеччина є надійним і послідовним партнером України", - пише Шмигаль.

Він також подякував Шольцу за ініціативу організувати конференцію з відновлення у Берліні в жовтні.

"Працюємо над практичними кроками, які допоможуть розпочати відбудову якнайшвидше. За підтримки Німеччини прагнемо посилити співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями", - додав прем’єр-міністр.

Працівник Запорізької атомної електростанції Артем розповів, що персонал у тяжкому морально-психологічному стані продовжує роботу, але всі чудово розуміють, хто обстрілює станцію та місто Енергодар.

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