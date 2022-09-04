Чоловік поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Персонал станції прекрасно все розуміє й бачить техніку, гелікоптери й чудово слухає, коли через 2-4 секунди після пострілу відбувається приліт. Всі чудово розуміють, хто обстрілює Енергодар і станцію. Персонал ЗАЕС у тяжкому стані продовжує виконання своїх обовʼязків. Морально-психологічний стан працівників станції тяжкий через постійні обстріли", - зазначив Артем.

Працівник Запорізької АЕС додав, що російські окупанти намагаються контролювати ситуацію на станції та в Енергодарі.

"Місію МАГАТЕ водили росіяни: військові, представники Росатому та якісь кримінальні особи. Водили по заздалегідь підготовлених маршрутах. Техніку не виганяли, адже факт перебування техніки вже давно зафіксовано. Обстріли Енергодара продовжуються. Окупанти зосередили свою пропаганду як на самих росіян, так і на жителях Енергодара: інтернету немає, телебачення російське, де розповідають, що ЗАЕС обстрілюють ЗСУ", - зауважив Артем.

3 вересня МАГАТЕ повідомило, що Запорізька атомна електростанція втратила підключення до останньої зовнішньої лінії електропередачі - станція продовжує подавати електроенергію через резервну лінію.