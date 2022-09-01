"Це був цирк": співробітник ЗАЕС розповів, що окупанти водили місію МАГАТЕ лише своїм маршрутом по станції

Про це Суспільному на умовах анонімності розповів співробітник ЗАЕС.

"Вони водили Гроссі та інспекторів за своїм маршрутом, показували "мапи прильотів" та привели до них місцевих колаборантів із заявами від "небайдужих громадян" про необхідність припинення обстрілів. Це був цирк", - сказав співробітник ЗАЕС.

За його словами, росіяни переконували представників місії, що на станції війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, а не бойові підрозділи російської армії, а ЗАЕС обстрілює ЗСУ.

Після того, як голова місії Рафаель Гроссі та більшість членів делегації покинули станцію, частина представників МАГАТЕ залишилась в Енергодарі, вони житимуть у готелі та інспектуватимуть роботу станції впродовж кількох днів.

Нагадаємо, за словами президента Зеленського, окупанти намагаються перетворити місію МАГАТЕ на безплідну екскурсію по ЗАЕС

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