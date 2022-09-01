"Це був цирк": співробітник ЗАЕС розповів, що окупанти водили місію МАГАТЕ лише своїм маршрутом по станції
Інспектори місії МАГАТЕ пересувались станцією та спілкувались зі співробітниками Запорізької АЕС у присутності російських військових та працівників "Росатому"
Про це Суспільному на умовах анонімності розповів співробітник ЗАЕС.
"Вони водили Гроссі та інспекторів за своїм маршрутом, показували "мапи прильотів" та привели до них місцевих колаборантів із заявами від "небайдужих громадян" про необхідність припинення обстрілів. Це був цирк", - сказав співробітник ЗАЕС.
За його словами, росіяни переконували представників місії, що на станції війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, а не бойові підрозділи російської армії, а ЗАЕС обстрілює ЗСУ.
Після того, як голова місії Рафаель Гроссі та більшість членів делегації покинули станцію, частина представників МАГАТЕ залишилась в Енергодарі, вони житимуть у готелі та інспектуватимуть роботу станції впродовж кількох днів.
- Нагадаємо, за словами президента Зеленського, окупанти намагаються перетворити місію МАГАТЕ на безплідну екскурсію по ЗАЕС
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.24
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе