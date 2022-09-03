Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 3 вересня, на ЗАЕС зник зв'язок з зовнішньою лінією електропередач.

"Українська Запорізька атомна електростанція знову втратила підключення до останньої зовнішньої лінії електропередачі, але вона продовжує подавати електроенергію в мережу через резервну лінію передачі", - пише МАГАТЕ.

Повідомляється, що резервна лінія може забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі необхідності.

"Один реактор поки працює і виробляє електроенергію як для охолодження, так і для інших важливих функцій безпеки, а також для домашніх господарств, заводів та інших об'єктів", - йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Раніше повідомлялося, що російська армія обстріляла Запорізьку атомну електростанцію сьогодні, 1 вересня. Внаслідок обстрілів відключився п'ятий енергоблок, пошкоджено лінію резервного живлення станції.

Відключення Запорізької атомної електростанції не зменшить загрозу, бо всередині залишається ядерний матеріал.

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