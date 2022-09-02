Про це повідомляє Енергоатом з посиланням на телемарафон.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що відключення найбільшої у Європі АЕС не зменшить ядерну загрозу.

"Атомна станція - це не теплова генерація, відповідно видає чи не видає електроенергію в мережу насправді не впливає на питання ядерної безпеки. Навіть якщо станція не працює і не видає електроенергію, але на ній перебуває ядерний матеріал, а це очевидно, він перебуває в активній зоні і в басейнах витримки, і в сховищі відпрацьованого ядерного палива. То поки там є ядерний матеріал, є ядерна небезпека. І мають застосовуватися всі міжнародні інструменти, які у світі розроблені, якщо раз щодо ядерної безпеки", - сказав глава Міненерго.

Незалежно, чи видає Запорізька атомна електростанція енергію в мережу чи не видає, насправді не впливає на питання ядерної безпеки, додав Галущенко.