Відключення ЗАЕС не зменшить ядерну загрозу, - Міненерго
Відключення Запорізької атомної електростанції не зменшить загрозу, бо у всередині залишається ядерний матеріал
Про це повідомляє Енергоатом з посиланням на телемарафон.
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що відключення найбільшої у Європі АЕС не зменшить ядерну загрозу.
"Атомна станція - це не теплова генерація, відповідно видає чи не видає електроенергію в мережу насправді не впливає на питання ядерної безпеки. Навіть якщо станція не працює і не видає електроенергію, але на ній перебуває ядерний матеріал, а це очевидно, він перебуває в активній зоні і в басейнах витримки, і в сховищі відпрацьованого ядерного палива. То поки там є ядерний матеріал, є ядерна небезпека. І мають застосовуватися всі міжнародні інструменти, які у світі розроблені, якщо раз щодо ядерної безпеки", - сказав глава Міненерго.
Незалежно, чи видає Запорізька атомна електростанція енергію в мережу чи не видає, насправді не впливає на питання ядерної безпеки, додав Галущенко.
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- 1 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС, попри намагання окупантів завадити їй.
- 1 вересня в ефірі Еспресо ексголова Держкомітету з ядерної безпеки Микола Штейнберг заявив, що наразі немає чого чекати від місії МАГАТЕ на ЗАЕС.
- В Енергоатомі повідомили, що внаслідок обстрілів окупантів на ЗАЕС спрацював аварійний захист, відключився п'ятий енергоблок. Як зазначається, це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії армії РФ призвели до відключення блока та знеструмлення станції.
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- За словами президента Зеленського, окупанти намагаються перетворити місію МАГАТЕ на безплідну екскурсію по ЗАЕС.
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- Інспектори місії МАГАТЕ пересувались станцією та спілкувались зі співробітниками Запорізької АЕС у присутності російських військових та працівників "Росатому".
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