Місія МАГАТЕ вирушила з Запоріжжя до Енергодара, попри повідомлення про інтенсивний обстріл з боку РФ, - Reuters
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія знала про "збільшення військової активності в цьому районі", але планує відвідати об'єкт і зустрітися з його персоналом
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Гроссі.
"У цьому районі спостерігається підвищена військова активність. Зайшовши так далеко, ми не зупиняємося", - заявив він.
Зазначається, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) першого вересня вирушила з українського міста Запоріжжя до атомної електростанції в контрольованому Росією місті Енергодар, попри повідомлення про інтенсивний обстріл.
- 1 вересня в Енергоатомі повідомили, що внаслідок обстрілів окупантів на ЗАЕС спрацював аварійний захист, відключився п'ятий енергоблок. Як зазначається, це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії армії РФ призвели до відключення блока та знеструмлення станції.
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