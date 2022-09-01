Про це повідомляє Енергоатом у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, напередодні візиту місії МАГАТЕ окупанти вдалися до нових провокацій на ЗАЕС.

"Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 04:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок. Крім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів", - пише Енергоатом.

Як зазначається, це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії армії РФ призвели до відключення блока та знеструмлення станції.

Також повідомляється, що енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України.

Російські війська сьогодні, 1 вересня, обстрілюють з артилерії шлях, яким до Запорізької АЕС мала їхати місія МАГАТЕ. Маршрут був заздалегідь погоджений.

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