Росіяни обстрілюють заздалегідь погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС, - очільник ОВА
Російські війська обстрілюють з артилерії шлях, яким до Запорізької АЕС мала їхати місія МАГАТЕ. Маршрут був заздалегідь погоджений
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.
"Росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки", - написав він.
За його словами, Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС.
"Вимагаємо від РФ припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об'єкту", - додав він.
Відомо, що росіяни з 05:00 1 вересня обстрілюють окупований Енергодар з автоматів і мінометів, є влучання в цивільні об’єкти й постраждалі.
- 29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.
- Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 30 серпня, зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у Києві. Він висловив сподівання, що місія МАГАТЕ зможе почати свою роботу.
- Зранку 31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва у бік Запорізької АЕС.
- Згодом місія прибула в українське місто Запоріжжя, в 55 км від станції.
- Росіяни відмовили місії МАГАТЕ на ЗАЕС у спецперепустках і змусили чекати в загальній черзі на в'їзд в окуповану частину Запоріжжя, натякаючи, що через Росію було б швидше.
- 31 серпня Міненерго обговорило з МАГАТЕ та передало місії перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію.
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