Про це інформує в твіттері гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Рафаель Гроссі заявив, що закінчив перший тур відвідування Запорізької атомної електростанції, під час якого місія МАГАТЕ побачила "головними речі". В агентства ще багато завдань на ЗАЕС, тому частина делегації залишилася на станції.

"Я завершую свій перший візит в Україну на Запорізьку АЕС. МАГАТЕ залишиться тут і зберігатиме постійну присутність на ЗАЕС", - сказав Гроссі.

31 серпня заступник директора Інституту проблем безпеки АЕС Сергій Паскевич в ефірі Еспресо заявив, що МАГАТЕ має оцінити готовність працівників ЗАЕС діяти у випадку аварії.

Того ж дня місія МАГАТЕ вирушила з Києва до ЗАЕС, прибула до Запоріжжя, попри те, що окупанти змусили делегацію чекати в черзі на межі окупованих територій.

1 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС, попри намагання окупантів завадити їй.

1 вересня в ефірі Еспресо ексголова Держкомітету з ядерної безпеки Микола Штейнберг заявив, що наразі немає чого чекати від місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

В Енергоатомі повідомили, що внаслідок обстрілів окупантів на ЗАЕС спрацював аварійний захист, відключився п'ятий енергоблок. Як зазначається, це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії армії РФ призвели до відключення блока та знеструмлення станції.

Раніше стало відомо, що місія має на меті провести інспекцію на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі, яку окупували російські війська.