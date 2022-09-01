Наразі немає чого чекати від місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - ексголова Держкомітету з ядерної безпеки Штейнберг
Микола Штейнберг, ексголовний інженер Чорнобильської АЕС, ексголова Держкомітету з ядерної безпеки, вважає, що технічна місія - це приїхали та відмітилися, а експлуатація та забезпечення безпеки - все це зараз на плечах персоналу атомної станції, а нікого іншого
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Технічна місія - це приїхали та відмітилися у журналі відряджень. Я вже неодноразово говорив, що нема чого чекати від цієї місії. Вчора, 31 серпня, від пана Гроссі вперше прозвучало, що станція окупована російськими військами. Це колосальний прорив у мізках людини, навіть якийсь сейсмозсув. Якщо ми говоримо про технічні моменти та інженерну експлуатацію, забезпечення безпеки, то все це зараз на плечах персоналу атомної станції, а нікого іншого", - пояснив ексголова Держкомітету з ядерної безпеки.
Микола Штейнберг зазначив, що 28 серпня, перед виїздом місії, Росія розповсюдила через МАГАТЕ інформаційний матеріал з зазначеним точним часом, хто і куди стріляв, доклавши фото та описи на не одному десятку сторінок, тобто росіяни готуються. А цей документ має назву як інформаційний циркуляр, у якому позначена вимога російської сторони розповсюдити цей матеріал серед всіх країн-учасниць МАГАТЕ.
- 31 серпня заступник директора Інституту проблем безпеки АЕС Сергій Паскевич в ефірі Еспресо заявив, що МАГАТЕ має оцінити готовність працівників ЗАЕС діяти у випадку аварії.
- Того ж дня місія МАГАТЕ вирушила з Києва до ЗАЕС, прибула до Запоріжжя, попри те, що окупанти змусили делегацію чекати в черзі на межі окупованих територій.
- 1 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС, попри намагання окупантів завадити їй
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