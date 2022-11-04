На ринку немає розуміння, як працюватиме зимове пальне з нових країн, - власник мереж АЗС
Перші морози покажуть, наскільки якісне зимове пальне з нових ринків постачання в умовах української зими
Про це в ефірі Еспресо заявив директор групи компаній Prime (чотири мережі АЗС) Дмитро Льоушкін.
"Ми будемо грати в лотерею. Станом на зараз, ми не маємо розуміння, як буде поводитися пальне, що постачається зараз в Україну. Ми не знаємо, як буде поводитися пальне, наприклад, з Саудівської Аравії. Зараз великий асортимент пального. Сертифікат - це гарно, але насправді не зрозуміло", - зазначив він.
За словами Льоушкіна, все стане ясніше, коли прийдуть перші морози.
"Раджу у перші морози -10...15 °C страхуватися присадками. Перші морози будуть цікаві, будуть несподіванки", - підсумував власник мереж АЗС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.68
Купівля 39.68Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 38.49Продаж 39.47
- Актуальне
- Важливе