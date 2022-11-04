Про це в ефірі Еспресо заявив директор групи компаній Prime (чотири мережі АЗС) Дмитро Льоушкін.

"Ми будемо грати в лотерею. Станом на зараз, ми не маємо розуміння, як буде поводитися пальне, що постачається зараз в Україну. Ми не знаємо, як буде поводитися пальне, наприклад, з Саудівської Аравії. Зараз великий асортимент пального. Сертифікат - це гарно, але насправді не зрозуміло", - зазначив він.

За словами Льоушкіна, все стане ясніше, коли прийдуть перші морози.

"Раджу у перші морози -10...15 °C страхуватися присадками. Перші морози будуть цікаві, будуть несподіванки", - підсумував власник мереж АЗС.