На Рівненщині від удару блискавки загорілася школа
У ніч на вівторок, 27 липня, у селі Перекалля Вараського району Рівненської області блискавка влучила у місцеву школу, внаслідок чого почалася пожежа
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що горить покрівля місцевої школи.
Там розповіли, що на допомогу пожежникам, що гасили палаючу покрівлю, прийшли місцеві жителі, які почали виносити з кабінетів навчальне обладнання та інше майно, щоб врятувати його від знищення вогнем.
На ліквідацію пожежі пішло близько чотирьох годин. Вогнем було знищено перекриття на площі 360 м².
Імовірна причина пожежі - розряд блискавки. Остаточна причина пожежі та розмір збитків встановлюються.
Ніхто з людей унаслідок події не постраждав.
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