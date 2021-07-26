На Сардинії через лісові пожежі евакуювали 1,5 тис. людей

Про це пише Reuters.



У неділю Італія попросила європейські держави надіслати протипожежні літаки, щоб допомогти приборкати пожежі, що охопили всі частини острова Сардинія.



Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо написав у Facebook, що орган цивільного захисту країни надіслав запит, і висловив вдячність за допомогу, яка вже надсилається.



"Два (літаки) прямують із Франції, за що я офіційно дякую", - сказав Ді Майо.



Пожежа почалася у Монтіферру в центрально-західній частині острова, звідки поширився на близько 50 кілометрів в напрямку провінції Ольястра. Поширенню вогню сприяла спека та вітер. Мешканців кількох прилеглих сіл з населенням 150-200 осіб довелося евакуювати посеред ночі.



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До боротьби з стихією залучені близько 7,5 тис. людей - представників лісової служби, пожежників, служби цивільного захисту, Червоного Хреста, карабінерів, поліцейських та волонтерів. Вогонь гасять також 10 гелікоптерів

Полум'я пожеж досі не приборкали. На світанку пожежникам майже вдалося збити його, але потім вітер знову посилився і пожежа почала розгоратися.



Влада регіону заявила, що обсяги збитків ще не відомі, але вочевидь величезні та що звертатиметься до центрального уряду по допомогу.