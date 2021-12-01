На шахті "Алмазна" почали страйк 90 гірників, — нардеп Волинець

Про це заявив Михайло Волинець, нардеп від фракції "Батьківщина", представник комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі Еспресо.



"Так, на шахті "Алмазна" шахтарі сьогодні застрайкували. Дільниця номер два. Це головна дільниця, де безпосередньо видобувається вугілля. Вони залишаються в підземних умовах і заявили, що не вийдуть на поверхню до тих пір, поки їх не буде виплачена заборгованість по зарплаті, а це 100 млн грн", — сказав Волинець.



Згодом він уточнив, що під землею залишаються 90 гірників.



За словами нардепа, загалом станом на сьогодні заборгованість перед шахтарями становить 2 млрд 350 млн грн, а до 31 грудня збільшиться до 2,5 млн грн.



"Це — антирекорди, це дуже негативне явище", — підсумував Волинець.

Президент України Володимир Зеленський ще 25 лютого минулого року заявив, що однією з нагальних проблем вугільної галузі є заборгованість з виплати заробітної плати гірникам державних шахт, і вона має бути погашена в найближчі місяці.

Міненерго 13 травня повідомило, що борги із заробітної плати перед гірниками державних шахт за 2021 рік повністю погашені -- їм було перераховано майже 1,1 млрд грн.