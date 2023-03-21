Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

Цьогоріч до складу української делегації увійшли розробники 15 технологічних продуктів, яких відібрали за результатами пітчингу проєктів.

Представники стартаперів отримають квитки на конференцію, допомогу американського експерта з пітчем та запрошення на спеціальну подію.

Переможці відбору:

XSight – мультиплеєр платформа для пригод у доповненій реальності, ігрова AR-платформа з елементами соціальної мережі, знайшли зацікавлених інвесторів та розпочали діалог з декількома інвесторами;

Party.Space – віртуальні вечірки та корпоративні івенти в metaverse;

Fuelfinance – фінансовий відділ для стартапів у хмарі;

INPUT SOFT – платформа для управління діяльністю аеропортів та авіакомпаній;

Streams Charts – як Google Analytics, але для прямих трансляцій;

FuelWell – обладнання, з яким вантажівка споживає до 20% менше пального та викидає на 15% менше CO2;

Liki24 – маркетплейс ліків, лабораторних аналізів і товарів для догляду;

Spendbase – платформа для оптимізації корпоративних витрат;

Zeeon – метасвіт для громадських виступів та віддаленої роботи;

EQ.app – додаток для розвитку емоційного інтелекту;

Aspichi – освітня платформа на базі аудіовізуальної телепортації;

G-MAK – інноваційний охоронний пристрій, щоб зупинити або дезорієнтувати зловмисника;

Adminix – лоукод-платформа для автоматизації робочого процесу;

efarm.pro – IOT навігаційний польовий асистент;

Knowledgator Engineering – інструмент для аналізу ринку, наукової сфери та конкурентного середовища для покращення R&D-інвестицій.

"Вітаємо українські команди та бажаємо гідно представити Україну на Startup Grind Global 2023", – пише пресслужба.

До конкурсу допускали лише зрілі стартапи, які мають готовий технологічний продукт, історію та план залучення інвестицій, позиціювання української компанії, технології, які створені в Україні.

Довідково. Startup Grind Global – це щорічна конференція для підприємців, яка організовується мережею Startup Grind. Тут збираються підприємці, інвестори, ментори та інші експерти з усього світу, щоб обговорити тенденції та інновації у світі стартапів.

Зазвичай на конференції виступають відомі підприємці та інвестори, які діляться своїм досвідом, ідеями та порадами. Крім того, тут проводяться майстер-класи, панельні дискусії, інтерактивні сесії та інші заходи.

Startup Grind Global відбудеться 11-12 квітня в Редвуд-Сіті, США. У конференції візьмуть участь близько 4 тисяч учасників.