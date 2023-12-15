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Головна Культура У Росії вилучили з продажу книги Акуніна і Бикова через підтримку України
Оновлено

У Росії вилучили з продажу книги Акуніна і Бикова через підтримку України

15 грудня, 2023 п'ятниця
11:38
Культура На фото: Борис Акунін і його книга

Російське видавництво "АСТ" призупинило розповсюдження книг Бориса Акуніна та Дмитра Бикова після їхніх заяв про те, що удари України безпілотниками по РФ виправдані

Про це йдеться в заяві російського видавництва "АСТ".

Видавництво АСТ ухвалило рішення призупинити розповсюдження книг письменників Бориса Акуніна та Дмитра Бикова, які засудили російську військову агресію та висловили підтримку Україні. Як наголосив генеральний директор російського видавництва "АСТ" Павло Гришков, причиною зупинки продажу книг стали заяви письменників, оприлюднені 13 грудня.

"Публічні заяви письменників, які викликали широкий суспільний резонанс, потребують правової оцінки. До прояснення ситуації випуск та відвантаження книг відновлено не буде", - повідомив Гришков.

Він не уточнив, які саме заяви маються на увазі. Однак, імовірно, ідеться про відео, яке зʼявилось 13 грудня. У ньому Акунін і Биков розмовляють з російськими прокремлівськими пранкерами Вованом та Лексусом, які видали себе за представників української адміністрації. Обидва письменники заявили, що українські удари безпілотниками по території Росії повністю виправдані. Акунін уточнив, що організував збір коштів на допомогу Україні.

Раніше депутат від партії "Єдина Росія" Андрій Гурульов заявив на шоу "Повний контакт" пропагандиста Володимира Соловйова на каналі "Соловйов Live", що російського письменника грузинського походження Бориса Акуніна (справжнє імʼя Григорій Чхартишвілі) треба знищити, адже він підтримав Україну у розвʼязаній РФ війні.

Коментуючи слова пропагандиста Соловйова, який переповів Гурульову, що Акунін назвав російську армію "зборищем злочинців", він заявив: "Хто такий Акунін? Ворог! І ми вже про це говорили, що ворог має бути знищений. Я не знаю, коли ми до цього прийдемо, що незалежно від того, де вона – тут, за кордоном, ще десь, людина, яка бажає поразки своїй країні за повною програмою, яка бажає вбивства російської людини, вона має бути знищена. Її не повинно бути на цьому світі. Тільки так, мабуть, наша країна виживе".


 

Росія
Держдума РФ
підтримка України
пропаганда
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