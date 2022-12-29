Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На східному фронті росіяни перебувають у стратегічному тупику. Немає просування з їхнього боку, але і з нашого боку теж немає просування. Росіяни намагаються атакувати під Бахмутом, тривають позиційні бої. Вони кровопролитні та руйнівні, але Бахмут тримається", - зауважив Попович.

За словами військового експерта, битва під Бахмутом нагадує Першу світову війну.

"Бахмут - це другий Верден (Верденська битва, - ред.) Битва під Бахмутом нагадує Першу світову війну. Росіяни намагаються атакувати укріплені позиції та хвилями кидають людей. Просуваються на 100-200 метрів, а потім ЗСУ їх вибивають. Також росіяни намагаються контратакувати й на Луганському напрямку", - додав Попович.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що ситуація на лінії фронту зайшла в глухий кут, ані Україна, ані Росія не може досягти вагомих успіхів

Нагадаємо, за день до публікації інтерв'ю Кирило Буданов відвідав позиції українських захисників у Бахмуті.

Раніше начальник ГУР заявив, що взимку ситуація на фронті докорінно не зміниться.

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