На східному фронті росіяни перебувають у стратегічному глухому куті, - військовий експерт Попович
Військовий експерт Денис Попович зазначив, що на Бахмутському напрямку росіяни намагаються атакувати укріплені позиції ЗСУ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На східному фронті росіяни перебувають у стратегічному тупику. Немає просування з їхнього боку, але і з нашого боку теж немає просування. Росіяни намагаються атакувати під Бахмутом, тривають позиційні бої. Вони кровопролитні та руйнівні, але Бахмут тримається", - зауважив Попович.
За словами військового експерта, битва під Бахмутом нагадує Першу світову війну.
"Бахмут - це другий Верден (Верденська битва, - ред.) Битва під Бахмутом нагадує Першу світову війну. Росіяни намагаються атакувати укріплені позиції та хвилями кидають людей. Просуваються на 100-200 метрів, а потім ЗСУ їх вибивають. Також росіяни намагаються контратакувати й на Луганському напрямку", - додав Попович.
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