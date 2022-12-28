Начальник розвідки Буданов відвідав позиції українських захисників у Бахмуті

Про це повідомили в головному управлінні розвідки.

Зазначають, що Буданов 27-28 грудня відвідав позиції в Бахмуті, на яких працюють розвідники-спецпризначенці.

Він заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО. Також визначив задачі та нагородив воїнів, які відзначилися під час знищення окупантів.

20 грудня президент України Володимир Зеленський прибув у Бахмут, де нагородив українських військових.