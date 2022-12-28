Начальник розвідки Буданов відвідав позиції українських захисників у Бахмуті
Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відвідав передові позиції збройних сил України в Бахмуті
Про це повідомили в головному управлінні розвідки.
Зазначають, що Буданов 27-28 грудня відвідав позиції в Бахмуті, на яких працюють розвідники-спецпризначенці.
Він заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО. Також визначив задачі та нагородив воїнів, які відзначилися під час знищення окупантів.
- 20 грудня президент України Володимир Зеленський прибув у Бахмут, де нагородив українських військових.
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