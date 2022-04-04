Як повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід", Втрати ворога склали: особового складу – до 30 осіб, танків – 2, БТР – 3, Д-30 – 2, мінометних розрахунків – 1



"Кожен день спротиву українського народу, кожен день оборони позицій наших захисників наближає нас до Перемоги. Так, нашим воїнам не легко, адже майже щодня окупанти завдають удари важкою артилерією та авіацією. Однак, захисники тримають оборону, адже знають, що за їхніми плечима вся Україна", - сказано у повідомленні ОТУ "Схід".



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