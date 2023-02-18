На Східному плацдармі ворог формує ударне угруповання танків та живої сили, - боєць ЗСУ Барна
Військовослужбовець ЗСУ Степан Барна зазначив, що відбувається концентрація сил окупанта на Східному напрямку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Лиманському напрямку концентруються військові РФ, зараз там налічується близько 100 тис. ворогів. Таке ж саме угруповання формується у напрямку Вугледара. Формується ударне угруповання ворожої військової техніки із застосуванням танків. Налічується понад 1000 танків та бронемашин з боку ворога. Своїми конвульсіями росіяни намагаються довести, що вони здатні проломити ситуацію на Східному напрямку", - підкреслив Барна.
Військовослужбовець ЗСУ також додав, що не бачить суттєвих змін у покращенні позицій російської армії.
"Зараз відбуваються жорсткі бої, але відчутних змін щодо руху лінії фронту не відчувається. Кожна зі сторін намагається покращити своє військово-тактичне або рельєфне позиціювання", - зауважив Барна.
- За даними Генштабу ЗСУ війська РФ ведуть основні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках
- Як свідчать дані Білого дому, загальні втрати ПВК Вагнера в Україні складають понад 30 тис., з них 9 тис. вбитими і практично половина загинула в боях з середини грудня, майже 90% з них – засуджені.
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