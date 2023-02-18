Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Лиманському напрямку концентруються військові РФ, зараз там налічується близько 100 тис. ворогів. Таке ж саме угруповання формується у напрямку Вугледара. Формується ударне угруповання ворожої військової техніки із застосуванням танків. Налічується понад 1000 танків та бронемашин з боку ворога. Своїми конвульсіями росіяни намагаються довести, що вони здатні проломити ситуацію на Східному напрямку", - підкреслив Барна.

Військовослужбовець ЗСУ також додав, що не бачить суттєвих змін у покращенні позицій російської армії.

"Зараз відбуваються жорсткі бої, але відчутних змін щодо руху лінії фронту не відчувається. Кожна зі сторін намагається покращити своє військово-тактичне або рельєфне позиціювання", - зауважив Барна.