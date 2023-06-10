На сході Індії обвалилася шахта: троє загиблих, серед них дитина
У східному індійському штаті Джаркханд обвалилася вугільна шахта, унаслідок чого загинуло троє людей, багатьох вважають зниклими безвісти
Про це інформує Xinhua.
Зазначають, що аварія трапилася на вугільній шахті Bhowra компанії Bharat Coking Coal Limited (BCCL). Вона розташована за 148 км на північний схід від столиці Джаркханд, Ранчі. Чиновники заявили, що ця копальня експлуатувалася незаконно.
Унаслідок обвалу шахти загинуло троє людей. Серед них жінка, 25-річний чоловік і дитина. Також багато людей вважаються зниклими безвісти.
За даними видання, після аварії шахту закрили.
- 3 червня в Індії пасажирський потяг зійшов з рейок і зіткнувся з товарним. Унаслідок цього загинули понад 288 людей, ще 850 отримали поранення. Деякі пасажири залишаються під вагонами.
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