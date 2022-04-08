Про це повідомляє пресслужба ОТУ "Схід".



8 квітня, українські захисники відбили 4 ворожих атак. Наші воїни знищили:



особового складу – до 50;

танків – 4;

БМП – 1;

ББМ – 1;

артилерійських систем – 3;

АТ – 4;

вертольотів – 1.



"Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не будуть обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини. Українські воїни продовжуватимуть знищувати окупанта", - підсумували у пресслужбі.



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