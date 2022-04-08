На сході України за добу знищили пів сотні росіян, 4 танки і вертоліт
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках
Про це повідомляє пресслужба ОТУ "Схід".
8 квітня, українські захисники відбили 4 ворожих атак. Наші воїни знищили:
особового складу – до 50;
танків – 4;
БМП – 1;
ББМ – 1;
артилерійських систем – 3;
АТ – 4;
вертольотів – 1.
"Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не будуть обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини. Українські воїни продовжуватимуть знищувати окупанта", - підсумували у пресслужбі.
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