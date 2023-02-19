Про це в етері телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На сьогодні найважча ситуація на Кремінському напрямку. Там найбільше обстрілів, атак, пробують десь протиснути нашу оборону. Так само неспокійно на Сватівському напрямку, але на Сватівському у нас позиції більш стабільні та там вдається щодня підбивати важку техніку. Нещодавно три БМП за один вечір спалили якраз наші хлопці", - зазначив Гайдай.

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Окрім цього, за його словами, на всіх напрямках тривають постійні обстріли. Утім, тактика ворога відрізняється через відмінності у ландшафті. Так, на Сватівському напрямку росіяни використовують броньовані автомобілі, між якими йде піхота. Транспортні засоби намагаються максимально близько під’їхати до українських позицій, аби під їх прикриттям піхота заходила на позиції. Натомість лісиста місцевість Кремінної не дозволяє такого зробити.

Гайдай також додав, що нині ситуація на всіх напрямках складна, але повністю контрольована українськими Силами оборони.