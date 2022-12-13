Про це він розповів в етері Еспресо.



"Тенденція у ворога тільки одна - тепер він ще більше боїться ЗСУ, тому не наближується до тих рубежів, з яких раніше вів вогонь системами С-300. Тоді ці системи били по Запоріжжю, навіть долітало за місто, тобто влучали по житловій, критичній та промисловій інфраструктурах. На сьогодні найближча точка до міста Запоріжжя, куди долітає останнім часом С-300, це 10-15 км по прямій від межі міста", - розказав депутат Запорізької обласної ради.



Сергій Лишенко зауважив, якщо ураховувати, що ворог раніше бив по центру міста та віддалених районах, то зараз окупантів відігнали від рубежів десь на 20 км.



"ЗСУ знищило декілька ворожих установок та пошкодили склади російської армії, також унеможливили забезпечення інфраструктури противника. А тепер окупанти перебувають десь біля Бердянська, тому трохи виїжджають, щоб відстрілятися і відразу тікають, аби їх не накрили HIMARS", - прокоментував Лишенко.

8 грудня за добу у Запорізькій області надійшло 33 повідомлення про руйнування будинків громадян і об'єктів інфраструктури внаслідок російських обстрілів

Також ЗСУ завдали удару по району зосередження загарбників у Запорізькій області, унаслідок чого 240 російських солдатів зазнали поранень

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