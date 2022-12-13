Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією На сьогодні ворожі С-300 досягають до межі 10-15 км від Запоріжжя, - депутат облради Лишенко
Ексклюзив

На сьогодні ворожі С-300 досягають до межі 10-15 км від Запоріжжя, - депутат облради Лишенко

13 грудня, 2022 вiвторок
16:36
війна з Росією Запоріжжя

Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради та волонтер, зазначив, що завдяки ЗСУ окупанти не наближуються до тих рубежів, з яких раніше вони вели вогонь системами С-300

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Тенденція у ворога тільки одна - тепер він ще більше боїться ЗСУ, тому не наближується до тих рубежів, з яких раніше вів вогонь системами С-300. Тоді ці системи били по Запоріжжю, навіть долітало за місто, тобто влучали по житловій, критичній та промисловій інфраструктурах. На сьогодні найближча точка до міста Запоріжжя, куди долітає останнім часом С-300, це 10-15 км по прямій від межі міста", - розказав депутат Запорізької обласної ради.

Сергій Лишенко зауважив, якщо ураховувати, що ворог раніше бив по центру міста та віддалених районах, то зараз окупантів відігнали від рубежів десь на 20 км.

"ЗСУ знищило декілька ворожих установок та пошкодили склади російської армії, також унеможливили забезпечення інфраструктури противника. А тепер окупанти перебувають десь біля Бердянська, тому трохи виїжджають, щоб відстрілятися і відразу тікають, аби їх не накрили HIMARS", - прокоментував Лишенко.

  • 8 грудня за добу у Запорізькій області надійшло 33 повідомлення про руйнування будинків громадян і об'єктів інфраструктури внаслідок російських обстрілів
  • Також ЗСУ завдали удару по району зосередження загарбників у Запорізькій області, унаслідок чого 240 російських солдатів зазнали поранень

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
ЗСУ
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Читайте також:
без світла, свічка блекаут
12 грудня, 2022 понедiлок
Кулеба назвав реалістичним сценарій повного блекауту та припустив, куди виїжджатимуть українці
11 грудня, 2022 неділя
Війна має закінчитись у березні 2023 року, - військовий експерт Притула
на фото: військова техніка
13 грудня, 2022 вiвторок
Ближче до кордону з Україною перекидають 103-тю бригаду ССО Білорусі, - Гаюн
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.45
    Купівля 39.45
    Продаж 40.19
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.93
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
13 грудня
17:59
Буча після звільнення, Київщина
"Бучанський щоденник. Нотатки з підвалу": у Вінниці вийшла друком книга свідчень з окупованого міста
17:52
британія україна
Зенітні гармати та пристрої для протидії дронам: Британія виділила новий пакет військової допомоги Україні
17:51
Італія
Сенат Італії підтримав продовження надання Україні військової допомоги на 2023 рік
17:45
Анонс
Лавров шукає туалет, а Путін дякує окупантам. Програма "Кацапознавство" о 18:00
17:44
Сумщина
РФ за день тричі обстрілювала прикордоння Сумщини та Чернігівщини
17:27
Ексклюзив
Пожежні авто
У перший тиждень грудня 97 українців отруїлися чадним газом, - пресофіцер ДСНС
17:25
Gazeta Wyborcza обрала людиною року Сергія Жадана
"Воїни зі сталі": Жадан озвучив епізод "Книги-мандрівки. Нескорені", присвячений захисникам Маріуполя
17:24
Західні партнери виділять Україні близько $1 млрд, щоб допомогти пережити зиму
17:00
Фотографував військові та правоохоронні об’єкти для РФ. Краматорця засудили до 14 років ув'язнення
16:59
комендантська година
У Кривому Розі зменшили тривалість комендантської години
16:45
Джоан Роулінг
Джоан Роулінґ заснувала центр підтримки жінок
16:41
LED-лампа
Україна отримає від міжнародних партнерів близько 30 млн LED-ламп
16:34
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:31
Викрили ще трьох організаторок псевдореферендуму на Луганщині
Викрили ще трьох організаторок псевдореферендуму на Луганщині, серед них представниця "ЛНР" на переговорах у Мінську
16:24
безпілотник Shark
Буде вдвічі більше часу на розвідку: ЗСУ отримають оновлений безпілотник Shark 
16:23
Новий Рік
На сайті Київради опублікували петицію з проханням скасувати комендантську годину в столиці у новорічну ніч
16:20
Оновлено
на фото: військова техніка
Ближче до кордону з Україною перекидають 103-тю бригаду ССО Білорусі, - Гаюн
16:15
Аерофлот
Лаос та Йорданія закрили повітряний простір для літаків з РФ: це ускладнило польоти у Таїланд та Єгипет
16:03
OPINION
Агія Загребельська
Партія Дуди втратила на скандалі довкола німецьких Patriot
16:02
наслідки обстрілу Краматорська 13 грудня
Росіяни обстріляли Краматорськ: влучили у промзону й у корпус вищого навчального закладу
15:49
Україна ЄС
Усі 27 країн - членів ЄС підтримали надання Україні €18 млрд допомоги у 2023 році
15:45
збірна Португалії, Кріштіану Роналду, ЧС-2022
Роналду визначився з майбутнім у збірній Португалії після невдачі на ЧС-2022, - ЗМІ
15:29
діти в укритті
На Полтавщині запровадили "комендантську годину для дітей"
15:27
Іспанія передає Україні 135 трансформаторів та інше обладнання для ремонту електромереж
15:21
В центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух, - мер
15:20
Віцепрезидентку Європарламенту заарештували за підозрою у корупції з Катаром
Підозрювану в корупції віцепрезидентку Європарламенту звільнили
15:07
Організував напад і грабіж. Експравоохоронця з Одеси судитимуть за пограбування підприємця на $200 тис.
15:04
Наоя Іноуе та Пол Батлер (праворуч)
Головний переслідувач Усика у рейтингу The Ring переміг нокаутом та став абсолютним чемпіоном
14:48
Верховна Рада
Рада ухвалила закон про національні меншини
14:47
Сергій Шойгу
Литва позбавила громадянства чоловіка екскоханки Шойгу
14:42
Оновлено
Рада ліквідувала скандальний ОАСК і створила замість нього Київський міський окружний адмінсуд
14:37
Дмитро Пєсков
У Кремлі відповіли на заклик Зеленського розпочати на Різдво виведення військ РФ з України
14:31
ЄС
Щонайменше 6 країн-членів ЄС обурилися словам Макрона щодо "гарантій безпеки для Росії"
14:19
зенітно ракетний комплекс Patriot
Резніков заявив, що Україна може отримати Patriot "на наступному етапі війни"
14:10
депутат Держдуми, якому оголосили підозру
Має 11 квартир у Києві. Депутату Держдуми РФ оголосили підозру за голосування про прийняття українських регіонів до Росії
14:09
Ексклюзив
Військовослужбовець Ярослав Лисенко
Бахмут не віддамо, до нас вже йде підмога, - боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Лисенко
14:07
Ексклюзив
міна, мінування, заміновано
Росіяни мінують позиції на Таврійському напрямку, - речник ЗСУ
14:05
OPINION
Юрій Бутусов
Зниклі безвісти. Родини і діти не отримують грошей
13:53
Ліонель Мессі та Домагой Віда (ліворуч)
Аргентина - Хорватія: букмекери дали прогноз на півфінал ЧС-2022
13:44
освітлювальні вежі від Канади
Україна отримала від Канади 15 генераторних освітлювальних веж, до кінця року їх буде пів сотні, - посол
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV