На столичній Софійській площі почався монтаж новорічної ялинки

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації генерал-полковник Сергій Попко.

Комендантська година

На період зимових свят комендантська година діятиме як завжди - з 00:00 до 05:00.

Новорічна ялинка

3 грудня на Софіївський площі заплановано початок монтажних робіт із встановлення новорічної ялинки. Відкриття буде 6 грудня на День святого Миколая, зазначив Попко.

Він запевнив, що ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів - без витрат бюджетних коштів на облаштування та електроенергію.

Святкування

За словами голови КМВА, на Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів - ані ярмарок, ані святкувань, згідно з рішенням Ради Оборони Києва. Однак, якщо й будуть проводитись окремі точкові заходи, то вони відбуватимуться на закритих ділянках з дотриманням усіх визначених заходів безпеки.

Піротехніка

"Я дуже сподіваюсь на свідомість киян, що під час новорічних та зимових свят не вибухне жодна петарда або феєрверк. По-перше, це заборонено законом й можна понести відповідальність. По-друге, й найголовніше, це звукові й світові сигнали, які можуть сприйматись як звуки вибухів, заподіюючи шкоду психічному здоров'ю", - заявив Попко.