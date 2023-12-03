На столичній Софійській площі почався монтаж новорічної ялинки
На період зимових свят комендантську годину у столиці не скасовуватимуть, а на Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів
Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації генерал-полковник Сергій Попко.
Комендантська година
На період зимових свят комендантська година діятиме як завжди - з 00:00 до 05:00.
Новорічна ялинка
3 грудня на Софіївський площі заплановано початок монтажних робіт із встановлення новорічної ялинки. Відкриття буде 6 грудня на День святого Миколая, зазначив Попко.
Він запевнив, що ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів - без витрат бюджетних коштів на облаштування та електроенергію.
Святкування
За словами голови КМВА, на Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів - ані ярмарок, ані святкувань, згідно з рішенням Ради Оборони Києва. Однак, якщо й будуть проводитись окремі точкові заходи, то вони відбуватимуться на закритих ділянках з дотриманням усіх визначених заходів безпеки.
Піротехніка
"Я дуже сподіваюсь на свідомість киян, що під час новорічних та зимових свят не вибухне жодна петарда або феєрверк. По-перше, це заборонено законом й можна понести відповідальність. По-друге, й найголовніше, це звукові й світові сигнали, які можуть сприйматись як звуки вибухів, заподіюючи шкоду психічному здоров'ю", - заявив Попко.
- Новорічну ялинку в Києві цьогоріч офіційно відкриють не 19 грудня, як було раніше, а 6 грудня. Це пов'язано зі святкуванням Різдва за новоюліанським календарем.
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